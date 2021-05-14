«Чорне море не належить одній країні, воно належить світові». Катер США «Гамільтон» завершив перебування в регіоні

14 травня катер берегової охорони США «Гамільтон» завершив кількатижневе перебування у Чорному морі, що тривало з 27 квітня, повідомили у Шостому флоті США.

«Діяльність впродовж цих декількох тижнів зміцнила наше тривале партнерство з регіональними морськими силами, - заявив командувач «Гамільтона» капітан Тімоті Кронін. - Час, проведений в цьому критично важливому водному просторі, підтвердив нашу відданість підтримці свободи пересування в міжнародних водах для всіх країн. Чорне море не належить одній країні, воно належить світові».

Під час свого перебування в регіоні, команда катера провела спільні тренування з ВМС країн Чорноморського регіону, включаючи Україну, Болгарію, Румунію, Туреччину та Грузію.

9-10 травня «Гамільтон» провів спільні навчання із взаємодії з командами корабля ВМС України «Старобільськ» та кораблем прикордонних сил України «Куропатніков» а також відвідав порт Одеси.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, 8 травня російські судна намагалися перешкодити спільним навчанням американського й українського кораблів у морі біля Одеси,

Під час перебування в порту Одеси, Кронін прокоментував інцидент за участю російських прикордонних кораблів: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною».

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