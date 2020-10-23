Як Україні розвинути співпрацю з НАТО, обговорюють американські військові експерти

Вже зараз Україна може зробити кроки для того, щоб зміцнити співпрацю з НАТО.

Одним з таких кроків може стати створення в Україні сертифікованого НАТО тренувального центру з ведення гібридної війни. Таку ідею озвучив експерт американського центру Heritage Люк Коффі, виступаючи на конференції присвяченій розвитку Сухопутних сил України, яку провів Український Конгресовий комітет Америки в четвер.

Подібний спільний центр НАТО та ЄС з протистояння гібридним загрозам є в Гельсінкі у Фінляндії. Однак в ньому не мають можливості брати участь країни, які не є членами НАТО, зауважив експерт.

Створення такого центру в Україні, «над яким би майоріли прапори НАТО та країн-членів альянсу» стало б важливим знаком розширення співпраці



«Мене це дивує з огляду на те, що країни на передовій російської гібридної війни, такі як Україна та Грузія, від яких ми можемо багато чого навчитись, не можуть брати участь», - говорить Коффі.

Створення центру в Україні, «над яким би майоріли прапори НАТО та країн-членів альянсу» стало б важливим знаком розширення співпраці з НАТО. Загалом, питання співпраці у протистоянні російській гібридній війні обговорювалось на саміті Україна-НАТО 2016 року, але зараз варто зробити наступний крок в його розвитку, вважає експерт.

Реформування війська за стандартами НАТО є надзвичайно важливим, щоб прокласти шлях до майбутнього вступу України до НАТО, заявляє генерал США, колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Годжес, виступаючи на події в четвер. Він висловив переконання, що Україна з часом стане членом альянсу.

«Кремль не повинен мати права вето на те, чи приєднаються Україна та Грузія до НАТО. Грузія вже має бути в НАТО. Я переконаний, що Україна стане частиною НАТО», - заявив Годжес.

Зрештою, українські Сухопутні сили та ВМС матимуть повернути Крим і я переконаний, що за свого життя побачу повернення Криму під суверенітет України



Годжес наголосив на важливості незмінної позиції міжнародної спільноти з невизнання анексії Криму Росією а також довгострокового бачення стосовно Криму. Він порадив міжнародній спільноті одразу реагувати на «будь-що, навіть місцеві вибори, які росіяни хочуть провести там», а «кораблі, які виходять з портів Криму мають одразу оголошуватись контрабандою».

«Зрештою, українські Сухопутні сили та ВМС матимуть повернути Крим і я переконаний, що за свого життя побачу повернення Криму під суверенітет України», - додав Годжес.

Співпраця з західними інструкторами є важливою для зміцнення боєздатності українських сухопутних сил, погоджуються експерти.

Люк Коффі зауважив, що для більш ефективної співпраці з американськими інструкторами, варто розширити географію цих програм.

«Центр в Яворові розташований за 10 миль від польського кордону і біля 700 миль від передової, - зауважив аналітик. - Наскільки мені відомо, інструктори зі США не мають змоги проводити тренування на східному березі Дніпра. Це обмежує нашу можлвість надавати тренування а також обмежує наше власне розуміння ситуації на місці, щоб краще пристосовувати навчання для потреб українців».

Також, з огляду на розвиток оборонної співпраці України та Туреччини, аналітик пропонує розглянути можливості для співпраці Туреччини та США задля допомоги ЗСУ. «США та Туреччина погоджуються з цього питання. Зараз таких питань між США та Туреччиною небагато», - додав Коффі.



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