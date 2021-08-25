Майбутню зустріч Байдена з Зеленським обговорюють на шпальтах американських ЗМІ

Зустріч президентів США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, заплановану на 31 серпня, по-різному оцінюють у США. Вихід на «новий надзвичайний рівень співпраці» пророкує колишній посол США в Росії Майкл Макфол в своїй статті для The Washington Post. В статті для Forbes, Кеннет Рапоза, навпаки, припускає що Зеленський повернеться з Вашингтона з порожніми руками і не отримає нічого «крім запевнень у підтримці та дружбі».

В своїй статті для The Washington Post Макфол порівнює роль України на передовій в Європі із Західною Німеччиною часів холодної війни. «Успіх України стане натхненням для тих, хто бореться за демократію в регіоні та світі, а також підтримає позицію Байдена про просування демократії, яку похитнуло повернення Талібану до влади в Афганістані. Поразка ж України стане подарунком Путіну та автократам в Мінську та Пекіні», - говорить аналітик.

Для того, щоб вивести відносини на новий рівень, Макфол радить Байдену оголосити Україну критично важливим партнером із захисту європейської безпеки а також надати нову масштабну військову допомогу, включаючи більше «Джавелінів» та сучасних радарів.

Він вказує, що зміцнення двосторонніх відносин відповідає як інтересам США, так і інтересам України.

Для того, щоб вивести відносини на новий рівень, Макфол радить Байдену оголосити Україну критично важливим партнером із захисту європейської безпеки а також надати нову масштабну військову допомогу, включаючи більше «Джавелінів» та сучасних радарів.

Зеленському ж аналітик радить перестати говорити про підписання Плану дій членства в НАТО, а зосередитись на конкретній співпраці.

Задля просування реформ в Україні, президенти можуть оголосити про створення двосторонньої комісії, а таокж долучити таких неурядових лідерів, як колишній посадовець МВФ Девід Ліптон, колишню міністра фінансів України Наталю Яресько, політолога Френсіса Фукуяму та колишнього президента Естонії Томаса Ілвса до підтримки реформ в Україні.

А от Кеннет Рапоза не має великих очікувань від «зустрічі українського президента-телезірки» з Байденом.

«Зеленський, ймовірно, зачарує Вашингтон і отримає продовження фінансової підтримки а також, можливо, деякі заяви, але, загалом, Україна залишається наодинці», - зауважує аналітик в статті для Forbes.

На тлі новин з Афганістану та щодо пандемії, а також через те, що візит припадає на час відпусток у Вашингтоні, зустріч Байдена з Зеленським, ймовірно, не приверне великої уваги американських ЗМІ, вважає аналітик.

Через усі питання, які зараз вирішує Байден, ймовірно, Зеленський повернеться додому без нічого, крім запевнень у дружбі та підтримці проти російської агресії, вважає Кеннет Рапоза

«Через усі питання, які зараз вирішує Байден, ймовірно, Зеленський повернеться додому без нічого, крім запевнень у дружбі та підтримці проти російської агресії», - пише Рапоза.

Рапоза говорить про «скелети у шафі», що заважають потеплінню відносин Зеленського та Байдена, і зокрема вказує на повідомлення про роботу сина президента США Гантера Байдена в Україні, які поширювались у США під час передвиборчої кампанії. Він також вказує на позицію адміністрації президента Байдена стосовно «Північного потоку-2», яку критикували у США як недостатньо жростку.

Американські інвестори не мають великого представництва в Україні, зауважує аналітик. Без значних інвестицій і з зовнішнім боргом, що перевищує 65% ВВП, Рапоза бачить для України загрозу банкрутства. «Україна ризикує стати Аргентиною Радянського Союзу», - зауважує він, однак вказує на теперішні гарні економічні показники.

В статті використано матеріали The Washington Post, Forbes.

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