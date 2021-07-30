Зеленський призначив главу місії України при НАТО

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Указ про призначення опублікований 30 липня на сайті глави держави.

Наталія Галібаренко раніше працювала послом України у Великій Британії. У липні 2020 року Зеленський звільнив дипломатку з посади посла.

Посада глави місії України при НАТО довго залишалася вакантною, після того як у серпні 2019 року її залишив Вадим Пристайко.

У травні цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що місію України при НАТО вперше в історії може очолити жінка. При цьому Кулеба не назвав імені кандидатки.

Місія України при НАТО є дипломатичним представництвом при міжнародній організації, що засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.

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