Зеленський підбив підсумки першого року президентства

Галявинка зі смарагдовою травичкою, знімальні крани, стильний стілець на подіумі. Прес-конференція Зеленського, як і попередня на столичному фуд-корті, складала враження бездоганно продуманого шоу.

Президент, як то кажуть, торкнувся широкого кола питань. Зокрема назвав Україну майстром спорту у боротьбі із коронавірусом. Вжиті владою заходи дозволили, за його словами, уникнути широкого розповсюдження хвороби. Водночас Зеленський сказав, що неготовність української медицини до епідемії змусила внести корективи у медичну реформу.

Глава держави запевнив, що після виходу країни з карантину не відбудеться згортання великих інфраструктурних проектів, зокрема й спорудження доріг. "Ми справді збільшили у дев’ять разів кількість доріг, які ми побудуємо цього року. Незважаючи на проблеми, на економічну кризу, на COVID-19, побудуємо дороги. Скільки їх? Близько 4,5 тис. кілометрів", – заявив Зеленський.

Президент також підтвердив свою відданість Мінським домовленостям, повторивши свою тезу про існування альтернативних планів дій на випадок, якщо у врегулюванні ситуації на Донбасі не вдасться досягти прогресу протягом року.

Топ-новиною прес-конференції, за визнанням багатьох журналістів, стала заява Зеленського про те, що він не виключає, що подаватиметься на другий термін. Така відповідь пролунала, коли йому поставили запитання – чи вистачить йому однієї каденції, щоб виконати усі президентські обіцянки.

Опитані після прес-конференції Голосом Америки журналісти побачили президента, який за рік перебування при владі помітно виріс як політик, став краще орієнтуватися в економіці та міжнародних справах. Водночас, коли лунали найбільш гострі питання – чому не працює стратегія припинення війни «просто припинити стріляти» та чому друзі з 95-ого кварталу окупували вищі ешелони влади, - Зеленський ховався за розлогими і не завжди конкретними відповідями, сказав в інтерв'ю Голосу Америки Євген Кузьменко з інтернет-видання Цензор.нет.

"Надзвичайно вразила відповідь на запитання про кумівство у владі. Зеленський просто почав ухилятися. Не згадав про ті призначення, щодо яких це стовідсоткова залізобетонна ситуація. Намагався довести, що друг це щось одне а кум-інше. Загалом, це мало жалюгідний вигляд", - каже журналіст.

Сергій Щербина з видання РБК зауважив, що йому вдалося поставити президенту Зеленському запитання про те, чи збирається той, як раніше обіцяв, обмежитися одним президентським терміном і не брати участі у наступних виборах глави держави.

"В принципі я почув відповідь на те запитання, яке я ставив. Чи вистачить йому однієї каденції. Президент сказав, що не вистачить і він подумає про другий термін. Я думаю, що це топ-новина", - поділився враженнями від почутого на прес-конференції Щербина.

Надія Юрченко з агенції Укрінформ була розчарована деякими відповідями президента на гострі запитання.

"Це був якийсь кисіль, який ми чули багато разів. Багато чого було недосказано. Як він сказав, що з Угорщиною треба підписати меморандум про все. Оце була така конференція – про все", - зазначила вона.

За майже три години журналісти поставили панові Зеленсьому десятки запитань. Але всупереч очікуванням медійників, що сподівалися почути про досягнення президента за рік на посаді, Зеленський говорив здебільшого про плани на майбутнє.

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