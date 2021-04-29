США привітали ухвалення нового "земельного" закону України

Сполучені Штати привітали ухвалений Верховною Радою закон про земельну децентралізацію. У посольстві США в Україні цей закон назвали "критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку сільськогосподарської землі".

"Закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції", - мовиться у заяві на офіційній сторінці посольства у Facebook.

Ухвалення закону, що є складовою земельної реформи, підтримали в програмі USAID з аграрного і сільського розвитку АГРО. Як зазначають експерти програми, земельна децентралізація передбачає позитивні зміни у земельній сфері, зокрема, передачу державних земель за межами населених пунктів до комунальної власності громад.

"Історичним для українських громад" назвали документ у Всеукраїнській асоціації громад. "Він поверне право місцевому самоврядуванню розпоряджатися своїми землями та відкриє новітню земельну історію України", - наголошують в асоціації.

Вітають ухвалений документ і фермерські організації.

Не треба лякати земельною децентралізацією, - зазначає Всеукраїнський конгрес фермерів. Як наголошує Конгрес, новий закон – "це не про розпродаж чорноземів, це про інвестиції в громади".

Закон про земельну децентралізацію Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому 28 квітня. Цей закон, яким регулюється передача державних земель у комунальну власність територіальних громад, вважають ключовим для здійснення земельної реформи.

Міністр економіки Ігор Петрашко назвав закон "ще одним кроком до запровадження прозорого ринку землі в Україні". Як він зазначив, "В основі документа – спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу».

А тим часом категорично проти ухваленого законопроєкту виступила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. На її думку, ухвалені зміни до Земельного кодексу "санкціонують розпродаж наших чорноземів іноземним корпораціям та банкам". Тимошенко заявила про "здачу національних інтересів" і пообіцяла скасувати "земельні" закони на референдумі.

Проти зняття контролю держави за використанням землі виступила також Опозиційна платформа "За життя". У партії назвали новації такими, що "створюють умови для продажу землі іноземцям".

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