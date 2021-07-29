На Алясці стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 8.2 cколихнув Аляску. Місцеві чиновники кажуть – він був найсильнішим за десятиліття.

Потужний землетрус зафіксували близько 10 вечора у середу. Епіцентр поштовхів був в океані, за 90 кілометрів від прибережного міста Перрівіль, що на південному заході Аляски.

Після цього відбулися щонайменше два сильні повторні поштовхи. На півдні Аляски та на Гаваях спрацювали сирени, які попереджують про небезпеку цунамі. Однак пізніше попередження скасували.

Наразі мешканці Аляски повідомляють лише про мінімальні руйнування. Даних про постраждалих на цей час нема. Нині на Алясці зберігається небезпека повторних поштовхів.

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