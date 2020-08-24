Трамп виступить на з‘їзді Республіканської партії, відкриття якого відбудеться з дотриманням протиепідемічних заходів

Національний з‘їзд Республіканської партії розпочинається у понеділок. Планується, що в цей день партія підтвердить своє рішення висунути чинного президента США Дональда Трампа в кандидати на президентських перегонах.

Виступи Трампа заплановано на кожен день з‘їзду, що триватиме до кінця тижня.

Минулого тижня свій з‘їзд провела інша провідна політична партія - Демократична. Цей з‘їзд, на якому номінацію у кандидати в президенти отримав колишній віце-президент США Джо Байден, було проведено в режимі онлайн, з огляду на пандемію COVID-19.

Республіканці планують поєднати події онлайн з подіями в очному режимі. У понеділок Трамп прибуває до міста Шарлотт в Північній Кароліні на відкриття з‘їзду. Наступні події з вівторка по четвер відбуватимуться, здебільшого, в американській столиці Вашингтоні.

У рамках протиепідемічних заходів, учасникам з‘їзду в Шарлотті мірятимуть температуру тіла, щоденно робитимуть тести на COVID-19 та зобов'яжуть носити маски поблизу місця проведення зборів.

Делегати також носитимуть пристрої, що дозволять відслідкувати з ким вони контактували. Однак, запевняє консультант з‘їзду з питань охорони здоров‘я Джеффрі Рандж, інформація про пересування делегатів буде приватною. «Беджі мають номери і ми знатимемо який номер з яким контактував. Але їх не буде ідентифіковано, крім випадків, якщо у когось будуть позитивні результати тестів на COVID-19», - цитує слова Ренджа NPR. На протиепідемічних обмеженнях для учасників з‘їзду наполягав губернатор штату, демократ Рой Купер.

Через пандемію, кількість учасників з‘їзду значно обмежено - 336 делегатів, замість двох з половиною тисяч. Кожен штат та територію США представлятимуть по шість учасників з’їзду.

«Я живу лише за 15 хвилин від арени, але не братиму участі», - говорить в коментарі Голосу Америки Сара Рейді-Джонс, заступниця очільника осередку Республіканської партії в окрузі Мекленбург.

Джон Стюарт, голова 9-го конгресового округу Республіканської партії в коментарі Голосу Америки заявив про своє розчарування невеликою кількістю учасників з‘їзду. «Це розчаровує, особливо місцевий бізнес, який очікував на економічний вплив, який мав принести з‘їзд. Однак, я радий бути в Північній Кароліні і, що сюди приїздить президент та люди з усієї країни, принаймі, ті, хто можуть», - сказав Стюарт.

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