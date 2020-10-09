ФБР звинуватило 6 осіб у змові з метою викрадення губернатора штату Мічиган

В четвер американські правоохоронці заявили, що їм вдалось зірвати план викрадення губернатора американського штату Мічиган. Шість осіб, яких в ФБР назвали антиурядовими екстремістами, було заарештовано; їм було висунуто звинувачення у змові з метою викрадення губернатора штату Гретхен Вітмер. За повідомленнями, змовники виступали проти стратегії губернатора зі стримування поширення пандемії COVID-19, що включала запровадження карантинних заходів. Ще сімом заарештованим особам було висунуто звинувачення у державному тероризмі, пише Масуд Фарівар для Голосу Америки.

Змовники, більшість з яких є мешканцями Мічигану, місяцями планували викрадення, спостерігали за дачею Вітмер, йдеться в документах суду. «Ми всі можемо не погоджуватись стосовно політики, але ці розбіжності ніколи не повинні призводити до насильства, - заявив прокурор округу східного Мічигану США Метью Шнейдер. - Звинувачення викликають значне занепокоєння».

Спецагент ФБР Ричард Траск надав свідчення у справі. Він вказав, що бюро почало розслідувати діяльність групи раніше цього року, після того, як надійшла інформація, що особи обговорюють в соцмедіа «насильницьке скинення певного уряду і правоохоронних компонентів» і закидають уряду штату порушення конституційних прав.

ФБР застосувало конфіденційні джерела а також агентів під прикриттям для спостереження і записів розмов та дій групи, йдеться у судових документах.

Один зі змовників придбав електрошокер для застосування під час викрадення, а інші планували в середу придбати вибухівку, коли ФБР провело обшуки та арешти, йдеться у документах бюро.

Під час планування нападу, шестеро змовників були в контакті з організацією в Мічигані Wolverine Watchmen, повідомляють прокурори штату Мічиган. Сімох членів цієї організації було заарештовано згідно до законів штату Мічиган за звинуваченнями у терористичній діяльності. Крім участі в змові з метою викрадення Вітмер, їх звинуватили в зборі даних про домашні адреси поліцейських з метою «підбурити громадянську війну, яка б призвела до суспільного колапсу».

Спроба викрадення діючого губернатора, як видається, є першою в своєму роді у США. Колишня агент ФБР Шерін Ебаді заявляє про надзвичайний рівень координації та планування спроби викрадення. «Це викликає надвичайне занепокоєння, - говорить Ебаді, яка на тепер працює в консалтинговій компанії Kroll. - Це не змова у стилі «Я розлютився і хочу викрасти когось, бо це авантюра і я хочу викуп».

Події стались на тлі посилення протистояння між политіками від Демократичної партії, до якої належить Вітмер та республіканцями. Вітмер виловила подяку правоохоронцям, але розкритикувала президента США Дональда Трампа за, на її думку, недостатнє засудження внутрішнього екстремізму. Трамп відповів у Twitter, що Вітмер мусила б висловити вдячність за те, що «моє Міністерство юстиції та федеральні правоохоронці ... зірвали небезпечну змову».

Цього тижня Міністерство внутрішньої безпеки назвало внутрішній насильницький екстремізм «найбільш нагальною і летальною загрозою» в США. Дивіться також:

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