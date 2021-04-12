«Блакитні дюни Червоної планети» - НАСА опублікувало новий знімок поверхні Марсу

Американське космічне агентство НАСА опублікувало знімок дюн, розташованих поблизу північного полюсу Марсу.

Дюни в регіоні завширшки 30 000 кілометрів сформувались в результаті дії вітру.

В інформаційному повідомленні під назвою «Блакитні дюни Червоної планети», НАСА пояснює, що забарвлення на знімку відповідає температурним показникам - блакитним кольором позначено холодніші регіони, а більш теплі регіони - відтінками жовтого та помаранчевого.

Знімок є поєднанням фото, зроблених із грудня 2002 року до листопада 2004 року інфрачервоною камерою пристрою «Одисей», який перебуває на орбіті Червоної планети вже 20 років.

Інфрачервона камера «Одисея» «вимірює температуру поверхні вдень і вночі, що дозволяє науковцям визначити наявні матеріали: каміння, пісок, пил і як вони нагріваються, або охолоджуються впродовж марсіанської доби», повідомили у відомстві.

Дивіться також: Український інженер став співрозробником гелікоптера для польотів на Марсі. Відео