Росія має виконувати свої зобов‘язання в рамках Мінських домовленостей, - США в ОБСЄ

Замість того, щоб перекладати із себе провину за агресію на сході України, Росія має зосередитись на виконанні своїх зобов‘язань в рамках Мінських домовленостей, - заявила повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан під час свого виступу на засіданні організації в четвер.

«Російські посадовці часто вказують, що Україна прагне полишити Мінські домовленості, незважаючи на потужні зусилля та прогрес, якого було досягнуто українською стороною з метою виконання своїх зобов‘язань, - наголосила Остріан. - Замість того, щоб відверто перекладати провину, Росія має зосередитись на власних зобов‘язаннях в рамках Мінська, зобов‘язаннях, які вона взяла на себе підписавши Мінський протокол та Меморндум у вересні 2014 року».

Остріан наголосила, що представники Росії в ОБСЄ постійно заперечують роль своєї країни в конфлікті, а Росія продовжує перешкоджати мирному процесу, включаючи в рамках Тристоронньої контактної групи.

Дипломат закликала Росію вказати силам, якими РФ керує, які навчає та озброює і поряд з якими воює, скласти зброю, розформувати незаконні військові формування та усунути російське устаткування з території України а також негайно припинити встановлення нових мін, почати сприяти безпечній доставці гуманітарної допомоги на контрольовані Росією території сходу України а також віддати повний контроль за міжнародно визнаним кордоном між Україною та Росією.

Цього місяця почався восьмий рік агресії Росії проти України, що призвела до загибелі 13 000 людей і більше 1,4 мільйона змусили полишити свої оселі, зауважила посадовиця.

В своїй заяві Остріан також висловила занепокоєння через репресії Росії в Криму та засвідчила підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

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