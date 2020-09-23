Комітети Сенату оприлюднили звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. Демократи вважають звіт політизованим

Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів у середу оприлюднили звіт «Гантер Байден, Бурісма та корупція» в якому йдеться про діяльність сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні.



У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії Бурісма. Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віце-президентом і опікувався в адміністрації справами України.



«Голови комітетів в ході розслідування виявили, що адміністрація Обами знала що те, що Гантер Байден обіймав посаду в правлінні Бурісми було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію щодо України», - йдеться у звіті.



Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в Бурісмі вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Обами. Однак ,у документі зауважуєтсья, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віце-президента в правлінні української компанії.



Звіт оприлюднили за шість місяців до президентських виборів у США. Раніше цього місяця сенатор Джонсон , ініціатор розслідування діяльності Байдена в Україні, в інтерв‘ю радіо Вісконсина заявив, що розслідування: «гадаю, виявить, що його не варто обирати президентом Сполучених Штатів»

Виборчий штаб Джо Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа за 6 тижнів до виборів зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес.



Зокрема, зауважили у штабі Байдена, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віце-президента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників Бурісми. Однак, повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти Бурісми не велось активних розслідувань на час звільнення Шокіна в 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.

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