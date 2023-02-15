Холодна війна на два фронти? Ні, дякую - каже Байден

Попри тиск з боку опозиційної Республіканської партії, президент США Джо Байден, схоже, планує стримано реагувати на китайську шпигунську кулю, яка перетнула континентальну частину Сполучених Штатів на початку цього місяця.

Ймовірно, цей підхід покликаний уникнути ескалації з другим головним супротивником, з яким його адміністрація має справу, поряд із війною Росії проти України, що триває майже рік.

Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США, заявив журналістам у вівторок, що проліт повітряної кулі не змінює факту, що адміністрація має намір уникнути конфлікту та продовжує шукати можливості комунікації з Китаєм.

Нічого не змінилося щодо бажання президента «покращити ці відносини», сказав Кірбі.

Республіканці вимагають більш жорсткої позиції щодо Пекіна.

“[Байден] збив китайську шпигунську повітряну кулю лише після громадського тиску, — сказав Джон Баррассо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг, на брифінгу у вівторок. - Це є повним порушенням нашої цілісності як нації, і байдужість і бездіяльність президента показали слабкість не лише Китаю, але й світу».

Напруженість між США та Китаєм зросла після виявлення повітряної кулі, яку Байден наказав збити 4 лютого. Представники адміністрації кажуть, що проліт був частиною міжнародної «програми збору розвідданих з висотних повітряних куль» Народно-визвольної армії Китаю. Пекін стверджує, що це був цивільний дирижабль, який використовувався для метеорологічних досліджень.

Кірбі сказав, що підхід адміністрації до супротивників не змінився і послався на Стратегію національної безпеки опубліковану в жовтні, яка визначає головні стратегічні виклики США як конкуренцію з Китаєм і Росією у формуванні глобального порядку, співпрацюючи з союзниками та супротивників у транснаціональних проблемах, таких як зміна клімату, відсутність продовольчої безпеки, дефіцит енергії та інфляція.

«Я відданий роботі з Китаєм, де ми можемо просувати американські інтереси та приносити користь світу, — сказав Байден у своїй промові про Стан держави цього місяця, лише через кілька днів після того, як він наказав військовим збити шпигунську повітряну кулю. - Але не помиляйтеся: як ми чітко дали зрозуміти минулого тижня, якщо Китай загрожуватиме нашому суверенітету, ми діятимемо, щоб захистити нашу країну. І ми це зробили».

Стимули уникати ескалації

Байден має стимули уникати ескалації з Китаєм. Його адміністрація намагається консолідувати відповідь НАТО на вторгнення Росії в Україну, стикаючись з іншими викликами зовнішньої політики, включаючи північнокорейську та іранську ядерні програми та нестабільний Близький Схід після формування вкрай правого ізраїльського уряду на чолі з прем’єр-міністром Бенджаміном Нетаньягу.

Адміністрація виділила понад 27,1 мільярда доларів США на безпекову допомогу Києву з початку війни 24 лютого 2022 року, і вона не хоче провокувати Пекін підтримувати Москву.

Пекін поширює антизахідну пропаганду Москви та збільшує торгівлю з Росією, але не надає прямої військової підтримки військовим зусиллям Путіна, а також не допомагає його уряду та банкам ухилитися від жорстких західних санкцій.

“Одна з ключових сфер, де адміністрація Байдена хоче говорити з Пекіном - це переконатись, що він тримається осторонь війни в Україні, що Пекін не надає жодної політичної, військової підтримки Росії”, – Ерік Браттберг, старший віце-президент європейської практики Albright Stonebridge Group, сказав Голосу Америки.

Оскільки головний дипломат Китаю Ван Ї планує прилетіти до Москви цього тижня, а президент Сі Цзіньпін, як очікується, послідує за ним протягом наступних кількох місяців, аналітики кажуть, що можливості адміністрації США обмежені.

"Найкраще, на що можуть сподіватися Сполучені Штати, - це ефективно впоратися з безпосередньою загрозою, яку представляє Росія, і послабити Росію до такого рівня, коли вона не зможе становити серйозну військову загрозу для сусідів, а потім звернути увагу на набагато серйозніші виклик, який створює Китай, – сказав Девід Сакс, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

«Якщо адміністрація Байдена терміново не вирішить це питання і не значно збільшить виробництво критично важливих боєприпасів і зброї, Сполучені Штати буде надзвичайно вразливими, якщо Китай застосує силу проти Тайваню в найближчі роки», - каже Сакс Голосу Америки.

Пекін також робить кроки до іншого супротивника США – Ірану. Президент Китаю Сі Цзіньпін перебував у вівторок у Тегерані, захищаючи право Ісламської Республіки захищати свої права та інтереси, повідомляють китайські державні ЗМІ.

“Ми бачимо появу довгострокової конкуренції між глобальним Заходом - США та ЄС та Китає, Росією та Іраном та кількома іншими країнами, які обурюються домінуванням глобального Заходу в міжнародних системах», – сказав Роберт Дейлі, директор Інституту Кіссінджера з Китаю та Сполучених Штатів Центру Вілсона.

Гарячі питання

За даними Pundit Analytics, яка відстежує комунікації та публікації обраних посадовців і кандидатів у соціальних мережах, деякі республіканці намагаються викликати гнів виборців, а повітряна куля стає гарячою політичною проблемою.

Звичайні американці, які здебільшого ігнорували напруженість між США та Китаєм, тепер починають усвідомлювати те, з чим погоджуються багато хто у зовнішньополітичному колі – що США вже деякий час ведуть холодну війну з Китаєм, – сказав Дейлі Голосу Америки. справжнє значення шпигунської повітряної кулі — не те, що вона створює нову загрозу для США, а те, що все більше американців підтримують наратив «китайської загрози», який раніше обмежувався Вашингтоном», — сказав Дейлі.

Якщо Байден вирішить балотуватися в 2024 році, а про такий його намір говорили посадовці, спостерігачі кажуть, що політична ціна м’якої позиції щодо Китаю буде ще більшою.

Кореспондент Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон долучилась до роботи над статтею.