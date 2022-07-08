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Колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе помер після нападу на нього – ЗМІ

Архів. 21 квітня 2015 року, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе махає рукою під час від’їзду до Індонезії в міжнародному аеропорту Токіо. - (Фото JIJI PRESS / AFP)

Колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе помер через кілька годин після того, як 8 липня у нього стріляли під час передвиборчої промови на заході країни, повідомила японська телекомпанія NHK. Інші подробиці наразі невідомі.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, 67-річний Абе був госпіталізований у критичному стані після стрілянини.

Напад стався в місті Нара на заході Японії: в спину Абе двічі вистрілили з рушниці, коли він виступав на мітингу з промовою на підтримку кандидата від його партії на виборах верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться в неділю.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем’єра у 2020 році за станом здоров’я, але залишався впливовою фігурою у владній Ліберально-демократичній партії Японії.

Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров’я. Абе переобрали на посаду прем’єра в грудні 2012 року.

Серед усіх голів урядів Японії він лідирував за кількістю безперервних днів перебування на посаді.

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