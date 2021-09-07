Мін’юст США пообіцяв стати на захист тих, хто звертається по аборт у Техасі

В Міністерстві юстиції Сполучених Штатів заявили, що не терпітимуть насильства щодо тих, хто хоче зробити аборт у Техасі.

Цього місяця у штаті вступив у дію закон, який забороняє переривати вагітність після того, як медики виявлять серцебиття плоду. Зазвичай це відбувається на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються про свою вагітність. За законом, позови проти тих, хто сприяв у наданні абортів, можуть подавати приватні особи.

Тепер у Мін’юсті США шукають шляхи, аби оскаржити новий закон Техасу. Одним із варіантів може бути захист прав тих, хто бажає здійснити аборт, через федеральний закон “Свободи доступу до клінік”. Згідно з ним у США заборонено перешкоджання чи залякування людей, що звертаються по надання репродуктивних послуг.

Ми не толеруватимемо насильства проти тих, хто звертається або надає репродуктивні послуги.

“Ми не толеруватимемо насильства проти тих, хто звертається або надає репродуктивні послуги”, - заявив генпрокурор та очільник Мін’юсту США Меррік Гарланд.

Водночас у місті Портленд, штат Орегон, збираються проголосувати за заборону чиновникам на робочі поїздки до Техасу, а також за припинення торгівлі з Техасом, передає The Hill.

“Міська рада Портленда підтримує людей, які одного дня можуть зіткнутися зі складними рішеннями щодо вагітності. Ми поважаємо їх право приймати найкраще рішення для себе”, - йдеться у заяві міського голови Портленда Теда Віллера.

Минулого тижня Верховний суд США вирішив залишити в силі контраверсійний закон Техасу. П’ятьма голосами “за” і чотирима “проти” судді відхилили апеляцію, що мала на меті заблокувати закон про аборти.

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