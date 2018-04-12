Активісти попереджають про конституційну кризу і протести в США, якщо Трамп звільнить спецпрокурора

Американські неурядові організації планують провести протести по всій країні, якщо президент Трамп звільнить з посади заступника міністра юстиції Рода Розенстіна, або спеціального прокурора, який розслідує можливе втручання Росії до виборів у США, повідомляє Reuters.

Організація MoveOn.org планує провести акції під гаслом "жоден не є над законом" в кожному зі штатів США і очікує щонайменше 320 000 учасників протестів в кожній з акцій. Інші групи, які планують протести, включають організацію "Друзі землі", Американську федерацію вчителів та організації ветеранів.

На переконання MoveOn, відставка Мюллера, спричинить конституційну кризу, порівняну до дій президента Ніксона зі звільнення слідчих у справі "Вотерґейту".

В Білому домі заявили у вівторок, що Трамп "вважає, що має повноваження" для відставки спецпрокурора Мюллера.

Звільнити заступника міністра юстиції Рода Розенстіна, який призначив спецпрокурора Роберта Мюллера на посаду, радить Білому дому Стів Беннон, колишній стратегічний радник адміністрації, повідомляє CNN з посиланням на The Washington Post.

Незважаючи на те, що президент Трамп звільнив Беннона, той і зараз намагається схилити радників Білого дому та представників Конгресу прийняти його план дій у відповідь на розслідування зв’язків адміністрації Трампа з Росією, пише The Washington Post, посилаючись на свідчення чотирьох осіб.

Беннон також закликає Трампа використати "виконавчий привілей", припинити співпрацю з Мюллером і визнати недійсними свідчення представників Білого дому, надані команді Мюллера.

"Стратегічною помилкою було все передати без відповідної процедури і потрібно використати "виконавчий привілей" невідкладно і ретроактивно", - Беннон сказав виданню.

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