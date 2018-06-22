Великі компанії готові полишати Британію, побоюючись “жорсткого брекзиту”

Транснаціональна європейська фірма Аеробус стала черговою компанією, які застерігають про “катастрофічні” наслідки для економіки Великої Британії, якщо уряд не зможе домовитися з Європейським Союзом про збереження сприятливих умов для бізнесу після виходу країни з організації.

Великі компанії, які зараз використовують вільне пересування товарів, послуг і людей в межах ЄС, вказують, що швидко наближається 29 березня 2019 року, коли Британія офіційно припинить членство у Євросоюзі, а також, як каже уряд Терези Мей, членство у європейському митному союзі та у європейському спільному ринку.

Лондон досі не лише не досяг з Брюсселем конкретних домовленостей про подальші умови торгівлі, але й не завершив внутрішні суперечки між британськими політиками про те, що вони хочуть бачити результати “брекзиту”.

Авіабудівельний велетень заявив, що відсутність домовленостей з ЄС “змусила б Аеробус переглянути інвестиції компанії у Сполученому Королівстві, та перспективи діяльності компанії в країні, серйозно підриваючи намагання Сполученого Королівства зберегти конкурентноздатну й інноваційну аерокосмічну галузь”.

Штаб-квартира Аеробусу міститься в Тулузі у Франції, але у Британії компанія виробляє крила для авіалайнерів і загалом має 14 тисяч працівників та багатьох британських постачальників, які у свою чергу працевлаштовують 110 тисяч британців.

Раніше про нагальну потребу збереження безперешкодних умов для ведення бізнесу між Британією та іншими 27-ми членами ЄС заявляли транснаціональні автомобілебудівні компанії, а також банки та інші фінансові установи.

Минулого тижня президент британської бізнес організації СВІ Пол Дрехслер сказав, що вихід Британії з митного союзу ЄС загрожує вимиранням деяких галузей промисловості країни, зокрема автомобілебудуванню.

Дрехслер сказав, що не бачить жодних переваг для Британії, що виникли б у торговельних домовленостях поза межами ЄС.

У березні Лондон і Брюссель погодилися, що у відведений до весни наступного року термін напевне не встигнуть опрацювати всі аспекти домовленостей про відносини, тому до кінця 2020 року мав би діяти перехідний період зі збереженням чинності існуючих регуляцій.

Керівник компанії Аеробус заявив, що такий перехідний період надто короткий.

Голова делегації ЄС у переговорах з Британією Мішель Барньє неодноразово застерігав, що на досягнення домовленостей Лондона з Брюсселем залишається мало часу і називав нереалістичними запропоновані досі британцями варіанти митних правил.

23 червня - друга річниця проведення британського референдуму 2016 року, на якому більшість учасників проголосували за вихід країни з ЄС.

Прихильники “брекзиту” заявляють, що припинення членства у Євросоюзі звільнить країну від тягаря членських внесків і дозволить вільнішу торговельно-економічну діяльність на глобальному ринку.

Опоненти кажуть, що вигоди від припинення членства Британії в ЄС перебільшені, і що принаймні у короткотерміновій перспективі економіку країни може очікувати шок.

Одразу після референдуму британський фунт дещо ослаб, але економіка досі не подавала ознак великих проблем.

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