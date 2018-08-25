Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В аеропорту США зловили шахрая завдяки програмі визначення біометрії обличчя

  • Голос Америки

Показати коментарі

В міжнародному аеропорту Вашингтона біометричні камери виявили особу, яка, за повідомленнями, намагалась в’їхати до США за чужим паспортом.

Програма визначення біометрії обличчя є новою для США і працювала на час випадку лише три дні, повідомляє DefeseOne. Посадовці митної та прикордонної служби США повідомили, що завдяки новій комп’ютерній програмі з визначення біометрії обличчя в аеропорту Даллас столиці США вдалось встановити, що 26-річний громадянин Конго намагався в’їхати до США використовуючи паспорт Франції.

Під час перевірки на кордоні система виявила, що біометричні дані особи не відповідали даним паспорту і подорожуючого запросили до додаткової перевірки. На той час, заявляють посадовці, він почав нервувати, а також справжній ідентифікаційний докуент, де було вказано, що він є громадянином Конго, було знайдено в його черевику.

Дивіться також: Українську поезію про життя та про війну читають для американців у Вашингтоні

Українську поезію про життя та про війну читають для американців у Вашингтоні. Відео
Embed
Українську поезію про життя та про війну читають для американців у Вашингтоні. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG