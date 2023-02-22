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Суд США заборонив конфіскувати заморожені активи Афганістану для виплати жертвам 9/11
Центральний банк Афганістану в середу привітав рішення федерального судді США не передавати 3,5 мільярда доларів із заморожених афганських коштів жертвам терористичних нападів 11 вересня 2001 року для врегулювання судових вироків проти Талібану.
"Валютні резерви належать афганцям і законно використовуються для монетарної стабільності, зміцнення фінансової системи та сприяння торгівлі зі світом", - йдеться в заяві так званого Da Afghanistan Bank або DAB.
Банк знову закликав Сполучені Штати та інші західні країни розморозити всі резерви центрального банку Афганістану, щоб допомогти «країні, яка перебуває в облозі, подолати свої економічні проблеми». У заяві додається, що DAB готовий повною мірою співпрацювати з країнами світу та відповідними установами для вирішення будь-яких міжнародних проблем.
У вівторок окружний суддя Джордж Деніелс у Нью-Йорку постановив, що позивачі не мають права на афганські активи, оскільки суди США не мали юридичної юрисдикції для конфіскації.
Деніелс зазначив, що він «конституційно заборонив» конфіскувати ці кошти на користь жертв, бо це означало б визнання Талібану законним урядом Афганістану.
«Кредитори за рішенням суду мають право отримати стягнення за судовими рішеннями і отримати компенсацію за найгірший терористичний нападу в історії нашої країни, але вони не можуть зробити це коштом центрального банку Афганістану», — написав Деніелс.
Він додав, що «Талібан — а не колишня Ісламська Республіка Афганістан і не афганський народ — повинен заплатити за напади 11 вересня».
Фундаменталістський Талібан підняв смертоносне повстання проти афганського уряду в Кабулі, який підтримувала міжнародна спільнота, і у серпні 2021 року повернувся до влади, коли війська НАТО під проводом США вийшли з країни після майже двох десятиліть війни.
Сполучені Штати та їхні союзники вторглися в Афганістан наприкінці 2001 року, щоб усунути тодішній уряд Талібану за надання притулку організаторам терактів Аль-Каїди в США 11 вересня, у результаті яких загинуло майже 3000 людей.
Жодна країна не визнала новий уряд Талібану, посилаючись на проблеми з правами людини та тероризм. Деякі члени кабінету талібів перебувають під санкціями США за звинуваченнями у причетності до терористичної діяльності.
Рішення суду, прийняте у вівторок, завдало удару кільком групам кредиторів, які претендували на частину 7 мільярдів доларів коштів DAB, заморожених у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку після захоплення Талібаном 18 місяців тому.
Інші західні країни також заморозили близько 2 мільярдів доларів резервів DAB у своїх банках.
У лютому 2022 року президент США Джо Байден розпорядився виділити 3,5 мільярда доларів із коштів DAB, щоб допомогти полегшити страждання афганського народу.
Ці гроші нещодавно були перераховані до спеціального афганського фонду в Швейцарії, щоб допомогти стабілізувати афганську економіку та полегшити і без того серйозну гуманітарну кризу в спустошеній війною країні Південної Азії. Решту 3,5 мільярдів доларів Байден спрямував на потенційні виплати сім’ям жертв 11 вересня, які очікують судових вироків проти Талібану.
«Це рішення позбавляє понад 10 000 членів громади 9/11 їхнього права отримати компенсацію від Талібану, — сказав Лі Волоскі, юрист однієї кредитної групи, відомої як позивачі Хавліша. - Ми вважаємо, що рішення прийнято неправильно, і подамо апеляцію».
Повідомляється, що інші групи кредиторів також планували подати апеляцію.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Reuters.
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«Поставлена на карту буквально не лише Україна. Це свобода», – Джо Байден. Відео
«Я з нетерпінням чекаю на обговорення та наступні кроки, які ми можемо зробити разом, щоб зберегти міцність нашого альянсу для подальшого стримування агресії. Поставлена на карту буквально не лише Україна. Це свобода», – президент США Джо Байден
- Голос Америки
Лідери Бухарестської дев’ятки готові підтримувати Україну «до перемоги»
Президент США Джо Байден заявив, що східноєвропейські країни, що входять до Бухарестської дев’ятки, є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.
Виступаючи у Варшаві на зустрічі членів організації, до якої входять країни східної Європи, переважно сусідки України, Байден сказав, що ці країни «знають краще за всіх, що поставлено на карту».
«Ви на передовій нашої колективної оборони і знаєте це краще за всіх. Що поставлено на карту в цьому конфлікті не лише для України, а й для свободи демократій по всій Європі та в усьому світі», – сказав Байден.
Він нагадав, що Бухарестська дев’ятка була заснована в 2015 році після спроби Росії анексувати Крим. І зараз, напередодні річниці російського вторгнення, «ми продовжуємо об’єднуватися».
Він наголосив, що східноєвропейські країни надали критично важливу допомогу в галузі безпеки для України та критично важливу підтримку мільйонам біженців.
Байден наголосив, що США залишаються відданими своїм зобов’язанням щодо захисту цих країн в рамках НАТО.
«І я говорив це вам багато разів, я повторю це ще раз, це абсолютно ясно. Стаття п’ята – це священне зобов’язання, яке взяли на себе Сполучені Штати. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм НАТО – кожен дюйм НАТО і це важливий момент», – сказав Байден.
На зустрічі виступив також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який сказав, що нинішнє російське керівництво не шукає миру, а навпаки збирається продовжувати війну, тому НАТО має продовжувати надавати підтримку Україні.
«Через рік після початку російського вторгнення, президент Путін не готується до миру. Навпаки, він готується до нової війни. Тому ми повинні підтримувати та посилювати нашу підтримку України. Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги», – сказав Столтенберг.
Він наголосив, що і після перемоги України потрібно «розірвати замкнене коло російської агресії».
«Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Але коли це станеться, нам потрібно переконатися, що історія не повториться. Ми бачили російську схему агресії протягом багатьох років, Грузію в 2008 році, Крим і Донбас в 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала скорочувала європейську безпеку. Ми повинні розірвати замкнене коло російської агресії», – сказав Столтенберг.
Президент Румунії Клаус Йоганніс, який є співорганізатором зустрічі, сказав, що країни-сусідки України готові підтримувати Україну «до перемоги».
«Ми, лідери східного флангу, зобов’язані твердо стояти на захисті нашого миру, ми повинні продовжувати твердо виконувати наші зобов’язання щодо підтримки України стільки, скільки їй потрібно для перемоги у цій війні», – Клаус Йоганніс, президент Румунії.
Бухарестська дев’ятка об’єднує Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію - держави, які у більшості виявилися найгучнішими на європейському континенті прибічниками України і ключовими донорами військової, економічної та гуманітарної допомоги українцям після нового російського вторгнення в Україну 2022 року.
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- Голос Америки
Чи ми зробили все, щоб зупинити війну в Україні? Папа Франциск закликав до мирних переговорів
Папа римський Франциск закликав лідерів країн світу докласти "конкретних зусиль для того, щоби покласти край" війні Росії в Україні, "припинити вогонь та розпочати мирні переговори".
"Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою, - сказав понтифік під час спеціального заклику до "сумної річниці" початку "абсурдної та жорстокої війни" в Україні, повідомляє Vatican News.
"Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?" - закликав прочан глава римо-католицької церкви.
Раніше Франциск запевнив, що готовий зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним і додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. У січні війну Росії в Україні він назвав "злочином проти Бога та людства".
Конгресмен Лоулер: "Помилкою було не діяти раніше, коли Путін накопичував сили на кордоні". Ексклюзив
До річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, Голос Америки підготував серію інтервʼю з американськими посадовцями та законодавцями. Серед них конгресмен-республіканець Майк Лоулер.
Дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення
Це перша каденція законодавця у Конгресі США. Попри це, Лоулер вже став одним із 60-ти підписантів листа до адміністрації Байдена, щодо іранських дронів, які нині атакують Україну. Лоулер, та інші американські політики стверджують, що іранські безпілотники на 75% складені із американських запчастин, та вимагають зупинити шляхи постачання цих запчастин до Ірану.
Також, за словами Лоулера однією із вагомих помилок Заходу протягом 2022-го року, було повільне постачання зброї для України. По це та інше, конгресмен розповів Катерині Лісуновій у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви людина, яка тільки прийшла в Конгрес, яка лише починає свою політичну роботу тут. Яка ваша позиція щодо підтримки України?
Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані
Майк Лоулер, конгресмен-республіканець, штат Нью-Йорк: Я неодноразово казав, що підтримую наші зусилля щодо України і продовжуватиму це робити. Моя дружина - з Молдови. Її родина живе приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони недалеко від Придністров'я. Тож на особистому рівні я, звичайно, глибоко стурбований тим, що відбувається в Україні. І я боюся, якщо Володимиру Путіну вдасться захопити повний контроль над Україною, інші колишні радянські країни опиниться у небезпеці. Він не зупиниться на Україні. Він дуже швидко активізується у Молдові та інших частинах Східної Європи. Тому я вважаю, що з багатьох причин необхідно, щоб Сполучені Штати та союзники продовжували підтримувати Україну та продовжували забезпечувати їх ресурсами і зброєю, необхідними для ведення боротьби з Росією.
На мою думку, ситуація навіть глобальніша. Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані. Якщо ми та наші союзники змовчимо тут і зараз, ми дозволимо Путіну продовжувати свою агресивну війну.
К.Л.: Якщо говорити предметніше про підтримку України, чи підтримуєте ви надання Україні винищувачів?
М.Л.: Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також.
К.Л.: Байден, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що наразі не підтримує надання Україні винищувачів. Як ви оцінюєте таку позицію президента?
М.Л.: Відверто кажучи, дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення. Мені б хотілося, щоб ми відповіли раніше, але я думаю, що у нас іще є можливість допомогти покласти цьому край. Багато моїх колег ставили питання про відповідальність та прозорість наданої допомоги, - і вони мають рацію. Вони ставлять важливі питання щодо коштів американських платників податків і того, як вони витрачаються. Я вважаю, що адміністрація повинна мати чіткий план, як підтримати Україну та припинити цю війну. Зокрема, адміністрація повинна вжити швидких заходів щодо надання українцям відповідних військових ресурсів.
Мене не здивувала оборона України. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини
К.Л.: Ви один із законодавців, які підписали листа до адміністрації Байдена, про те що іранські безпілотники, які зараз атакують Україну, на 75% складені із американських запчастин. Лист вимагає перевірити цей факт та припинити такі постачання до Ірану. Чи була якась відповідь на цей лист?
М.Л.: Поки що ми чекаємо на відповідь. Але я думаю, що зараз у світі існує вісь зла. Між Іраном, Росією, Північною Кореєю та Китаєм. І ми маємо це усвідомлювати. Адміністрація Байдена повинна серйозно поставитись до своїх обов’язків щодо притягнення до відповідальності цих поганих діячів. Це неприйнятно, що Північна Корея продає зброю, щоб допомогти Путіну у його війні проти України. Президент США та адміністрація повинні розібратися - незалежно від того, чи це Іран чи Північна Корея - яку роль ці держави відіграють у всьому цьому.
К.Л.: Це знову ж таки, ваша перша каденція в Конгресі США. Тема нашого інтерв’ю – річниця російського вторгнення в Україну. Ви законодавець, який може порівняти ситуацію ззовні та зсередини. Отже, яка різниця між заявами та закликами на підтримку України та роботою, яку ви бачите тут, у Конгресі?
М.Л.: До цього я був законодавцем штату, обраним посадовцем у Нью-Йорку. Звичайно, ми не вирішуємо ті самі проблеми. Але, як я вже згадував раніше, я маю особистий зв’язок із тим, що відбувається. Сім’я моєї дружини перебуває в Молдові на кордоні з Україною. Після вторгнення нас дуже турбує їхня безпека. Тому що насправді невідомо, на що здатний Путін. Тож зараз, перебуваючи на цій посаді і будучи частиною процесу, а також будучи членом Комітету із закордонних справ - я можу впливати на події більш суттєво і змістовно. Очевидно, що я радий бути частиною цього процесу.
К.Л.: Давайте повернемось до 24 лютого минулого року. Путін оголошує, що збирається вторгнутись в Україну, атака відбувається під час прямої трансляції його виступу. Якими були ваші очікування? Якими були ваші прогнози щодо цієї війни?
М.Л.: Очевидно, що Путін уявляв собі, що ця війна буде досить короткою. Що він легко досягне успіху, так само як із захопленням Криму у 2014-му. Він не очікував такої рішучості та опору від українців, від президента Зеленського, українського уряду та відверто кажучи, від Сполучених Штатів і наших союзників.
Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх
Нині, через рік, сміливий дух українського народу та його уряду, а також потужна відсіч, яку вони дають, для нас є очевидними. Так само як рішучість американського уряду та народу і наших союзників у підтримці України. І я думаю, що Путін значно недооцінив ці фактори. Очевидно, що все досі триває, але саме тому так критично важливо довести це до кінця. Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх.
К.Л.: Чи оборона України здивувала особисто вас? І якщо так, то яким чином?
М.Л.: Ні, не здивувала. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини. Так що мене це зовсім не дивує.
К.Л.: У квітні, коли українська армія відтіснила росіян з Київщини, світ побачив жахливі вбивства в Бучі. Багато хто стверджує, що це був переломний момент. Про що ви думали, коли вперше побачили ті жахливі воєнні злочини і як, на вашу думку, це змінило уявлення про цю війну?
М.Л.: Я думаю, що люди, які були союзниками або, в гіршому випадку, нейтральними, усвідомили, яку жахливу низку подій і воєнних злочинів вчинив Путін і російські військові. Це, безумовно, змінило громадську думку, дало людям чіткіше уявлення про те, що відбувається, і чому це неправильно. Що це не просто боротьба за територію, що це не є бажанням людей бути частиною Росії. Я думаю, що коли люди побачили ці задокументовані, жахливі акти, то у всьому світі з’явилось дуже чітке уявлення, ким насправді є Володимир Путін.
К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи є щось, на вашу думку, що Сполучені Штати, НАТО та інші союзники повинні були зробити інакше щодо російської агресії в Україні?
М.Л.: Я думаю, що ми мали почати діяти раніше, коли Путін тільки нарощував війська на кордоні. Також, на мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, - це надихнуло Путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше, у сфері постачання зброї та підтримки України, коли Путін накопичував сили на кордоні.
К.Л.: Наразі багато говорять про нову хвилю російського вторгнення. Що, на вашу думку, мають зробити Сполучені Штати, НАТО та союзники, щоб запобігти цій черговій хвилі російської агресії?
М.Л.: Спосіб запобігти повторному вторгненню – це міцно стояти на нашій позиції і переконатися, що Путіну не вдасться захопити контроль над Україною і що український народ зможе повністю повернути свою державу та контроль над своєю землею. І я вважаю, що для уряду Сполучених Штатів важливо, щоб ми продовжували надавати необхідну підтримку, щоб ми продовжували співпрацювати з українським урядом, щоб ми продовжували говорити про це питання та щоб ми продовжували притягувати Володимира Путіна до відповідальності.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивне інтерв'ю із сенатором-демократом від штату Коннектикут Крісом Мерфі. За його словами "американські платники податків роблять більше на підтримку України, ніж європейці". Також законодавець наголосив, що нинішні проблеми багато в чому пов'язані з попереднім рішенням Європи "покладатися на російський газ та нафту".
Натомість Ненсі Пелосі, 52-га спікерка Палати представників Конгресу США розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, ексклюзивне інтерв'ю із співголовами українського конгресового кокусу, конгресменами демократом Майком Квіглі та республіканцем, Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
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