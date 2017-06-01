В Афганістані вшановують пам’ять жертв терористичної атаки

У четвер Афганістан вшановував пам’ять жертв масового вибуху замінованого автомобіля, який стався день раніше в дипломатичному районі Кабула. Згідно з повідомленнями, загинуло 90 людей і понад 400 отримали поранення.

Вибух стався в столичному районі Вазір Акбар Хан, де знаходяться дипломатичні представництва та урядові установи. Були пошкоджені десятки автомобілів і навколишні будинки. Афганські офіційні особи кажуть, що вибухівка була закладена в машину-цистерну.

Більшість жертв – цивільні, але серед них були також службовці афганських органів безпеки, які охороняли дипломатичні представництва.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку.

Афганське управління розвідки NDS у короткій заяві звинуватило у відповідальності терористичну мережу Гаккані, яка, за припущеннями, розташована в сусідньому Пакистані і бореться пліч-о-пліч з Талібаном. NDS також твердить, що пакистанська розвідка ISI допомогла в плануванні атаки в Кабулі.

Афганські офіційні особи звинуватили Ісламабад у тому, що пакистанці раніше сприяли атакам ісламістів у їх країні, проте пакистанські офіційні особи заперечують звинувачення.

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