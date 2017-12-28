В атаці на культурний центр мусульман-шиїтів у Кабулі загинуло понад 40 людей

У результаті самогубної атаки у столиці Афганістану Кабулі загинуло понад 40 людей і 84 отримали поранення. Атаку здійснено на будинок, у якому знаходиться пов’язаний з Іраном культурний центр мусульман-шиїтів. Серед убитих були чотири жінки і двоє дітей.

Заступник прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рагімі заявив «Голосу Америки», що, на його думку, кількість жертв вибуху зростатиме.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Ісламська держава». У заяві в Інтернеті сказано, що атаку здійснив нападник-смертник і що для цього використано ще три бомби. Відповідальність за попередні атаки на шиїтські святині і процесії молільників у Кабулі та в інших районах Афганістану також взяли на себе екстремісти «Ісламської держави».

Нападник, за словами очевидців, підірвав себе неподалік великого мітингу у підвалі будинку Соціально-культурного центру Теб’ян незадовго до того, як вибухнули інші бомби.

Неподалік культурного центру розташоване інформаційне Агентство «Голос Афганістану». За повідомленням Reuters, серед убитих є щонайменше один журналіст.

Відповідаючи на критику з приводу відсутності заходів безпеки, афганські офіційні особи сказали, що культурний центр не повідомив поліції про плановані на четвер заходи.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав атаку «злочином проти людяності». У заяві президентського палацу сказано, що афганський уряд відданий справі ліквідації тероризму.

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