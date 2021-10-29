Талібан закликає Захід розблокувати золотовалютні резерви Афганістану

Талібан, який перебрав контроль над Афганістаном після виведення з країни сил США та союзників, закликав країни Заходу розблокувати приблизно 9 млрд доларів резервів Афганістану.

"Гроші належать афганській нації. Просто віддайте нам наші гроші, - заявив в коментарі Reuters Ахмад Хакмал, речник Міністерства фінансів уряду, який сформували в Афганістані таліби. - Замороження грошей неетичне і суперечить міжнародному праву та цінностям". В коментарі Reuters він сказав, що Талібан поважатиме права людини, крім ЛГБТ+ і дозволить жінкам навчатись.

США та інші європейські країни, де центробанк Афганістану зберігав свої валютні резерви, заморозили ці кошти після приходу Талібану до влади в країні. В США Талібан перебуває в санкційному переліку. Міжнародний валютний фонд також припинив допомогу країні, через нелегітимність владного режиму.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо заявив в Конгресі минулого тижня, що Талібан не матиме доступу до резервів і наголосив на важливості дотримання режиму санкцій. Адеємо зазначив, що важливо продовжити програму гуманіратної допомоги в Афганістані.

Хакмал заявив, що гуманітарна допомога надана раніше цього року стала лише "незначним полегшенням".

В четвер в Білому домі оголосили, що США нададуть 144 мільйони доларів гуманітарної допомоги афганцям. Ці гроші розподілятимуться через незалежні гуманітарні організації.

"Наші партнери надають підтримку яка рятує життя, дає прихисток, надає медичні послуги та зимове утеплення, постачає продукти харчування, їжу, воду, санітарні та гігієнічні послуги у відповідь на зростання гуманітарних потреб, які погіршились через нестачу охорони здоров'я, продуктів харчування, посуху та наближення зими", - заявила речниця Ради з нацбезпеки США Емілі Гоум.

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