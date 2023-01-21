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США: Країни Африки можуть заощадити $6 млрд на рік завдяки обмеженню цін на російську нафту
ДАКАР, 20 січня (Reuters). Війна Росії в Україні особливо сильно позначилась на африканцях, загострюючи продовольчу безпеку та зайвий раз гальмуючи економіку континенту, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен у столиці Сенегалу Дакарі в п’ятницю.
Єллен сказала, що припинення війни було б найкращим кроком, щоб допомогти світовій економіці, але, за підрахунками відомства, обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти введені “Групою семи”, щоб обмежити доходи Росії, може заощадити 17-ти африканським країнам 6 мільярдів доларів США щорічно.
У виступі на початку візиту до трьох країн Африки, Єллен сказала, що деякі країни з економіками, що розвиваються, заощаджують навіть більше, бо використовують обмеження цін, щоб отримати більші знижки від Росії, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.
Країни G7 та Австралія ввели обмеження ціни на нафту РФ 5 грудня, заборонивши використання західних послуг морського страхування, фінансування та інших послуг для російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Додаткове обмеження на російські нафтопродукти, такі як дизель та мазут, має набути чинності 5 лютого.
Єллен сказала, що Сполучені Штати працюють з африканськими лідерами, щоб зменшити шкоду від «незаконної та неспровокованої війни» Росії в Україні, яка разом із COVID-19 уповільнила зростання та штовхнула мільйони африканців до бідності та голоду.
Вашингтон надав близько 13 мільярдів доларів на екстрену допомогу та продовольчу допомогу минулого року, а зараз налагоджує стратегічне партнерство між США та Африкою, щоб задовольнити короткострокові харчові потреби понад 300 мільйонів африканців, сказала Єллен.
Візит Єллен - перший в низці візитів до Африки, які посадовці США планують здійснити цього року, включаючи візит президента Джо Байдена. Вашингтон прагне поглибити зв'язки з континентом і створити противагу Китаю, через кредити якого, багато країн Африки накопичили великі борги.
Виступаючи в коворкінгу, який допомагає жінкам і молодим підприємцям, Єллен різко протиставила підхід інших країн, підкресливши, що інвестиції США в Африку були мотивовані «нашим взаємовигідним, довгостроковим партнерством» з метою отримання позитивних економічних надходжень.
Єллен планує говорити про це протягом усього візиту, під час якого вона планує відвідати Замбію та Південну Африку і обговорити питання енергетики, зміни клімату та продовольчої безпеки.
Вона сказала, що африканці вимагають від своїх урядів більшої підзвітності та прозорості, назвавши це необхідною умовою для сталого економічного зростання. За її словами, пріоритет для США - «дотримання високих стандартів, таких як прозорість, ефективне управління, підзвітність і екологічна стійкість».
У деяких випадках, за її словами, Вашингтон також може обумовити інвестиції реформами, які допоможуть залучити приватні інвестиції.
“Хоча наш підхід може бути вимогливим, ми переконані, що він дає довготривалі результати. Країнам потрібно остерігатися угод, що блищать, але які можуть бути непрозорими та зрештою не приносити користі тим людям, яким вони нібито покликані допомагати в першу чергу, - сказала вона. - Це може залишити країни у боргах, забрати ресурси і зруйнувати екологію».
«ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Єллен, яка протягом тривалого часу критикувала темпи Китаю у вирішенні питання боргів Замбії та інших країн, сказала, що важливо забезпечити «своєчасні та комплексні» рішення, щоб дозволити африканським економікам продовжувати робити важливі державні інвестиції.
Після зустрічі з президентом Сенегалу Макі Солом вона сказала журналістам, що підняла проблему боргу під час зустрічі з віце-прем'єром Китаю Лю Хе в Цюріху, і відповідь Китаю була "безумовно конструктивною".
"Вони зазначили, що готові працювати з нами, щоб досягти прогресу в борговій ситуації, яка, як ми погоджуємося, є справжньою проблемою", - сказала вона.
Раніше Єллен зустрілася з міністром економіки, міжнародного планування та співробітництва Сенегалу Уліматою Сарр, яка, як і Єллен, також є першою жінкою, яка обіймає свою поточну посаду.
Під час зустрічі з міністром фінансів Мамаду Мустафою Ба Єллен сказала, що обидва чиновники мають «багато обговорити те, як найкраще протистояти викликам, з якими стикаються обидві наші країни, зокрема в контексті глобального фінансового обмеження та все більш невизначеної глобальної економіки".
Єллен сказала бізнес-лідерам з Американської торговельної палати, що головною темою її візиту є «величезний економічний потенціал континенту завдяки його демографічним тенденціям і підприємництву».
"США прагнуть працювати з Африкою, щоб реалізувати цю обіцянку, тому що ми знаємо, що зміцнення африканської економіки добре для світу та для Сполучених Штатів", - сказала вона.
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- Голос Америки
Байден: Україна отримає всю необхідну допомогу
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи оборонної підтримки України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричку.
"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на Leopard 2”.
Коментуючи результати зустрічі в Рамштайні в інтерв’ю «Голосу Америки», координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі сказав, що у питанні надання танків Україні «Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard».
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – наголосив Кірбі.
«Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини», – сказав він.
Він додав, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і є «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги» і союзники це «високо цінують».
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
- Голос Америки
США звинуватили двох бізнесменів у спробах вивести яхту Вексельберга з-під санкцій. Одного з обвинувачених заарештовано
Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Владислава Осіпова та британця Річарда Мастерса в тому, що вони допомагали російському олігарху Віктору Вексельбергу утримати у своїй власності люксову яхту Tango. Про це американське відомство повідомило на своєму сайті.
Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року.
На запит США, Іспанія в п'ятницю заарештувала Мастерса. Ордер на арешт Осіпова також видано.
"Сигнал чіткий: посіпаки Путіна не знайдуть прихистку в своїх статках, а ті, хто незаконно робить таке життя можливим, нестимуть відповідальність", - заявив відповідальний спецагент Нью-Йоркської Служби внутрішніх безпекових розслідувань Іван Арвело.
Арвело зауважив: "Російські олігархи - продукт корумпованої екосистеми, які зловживають грошовою системою, що працює в правовій сфері, і збагачуються предметами розкоші та ведуть спосіб життя, про який пересічні люди можуть лише мріяти - і все це в той час, коли тисячі українців втратили житло через російське незаконне вторгнення", - сказав він.
У звинуваченні йдеться, що незважаючи на санкції проти Вексельберга, Осіпов та Мастерс, які управляли яхтою, намагались приховати те, що яхта належить олігарху, і використовували для цього американські компанії та фінансову систему. Серед іншого, Мастерс намагався змінити ім'я яхти і використовувати її під назвою Fanta, щоб забезпечити транзакції на сотні тисяч доларів, які мали б бути заборонені в рамках санкцій. Про платежі не повідомляли Мінфіну США, також, щоб обійти санкції, виплати проводились в різних валютах, йдеться у звинуваченні.
В квітні 2022 року яхту Tango було заморожено владою Іспанії на запит США.
- Голос Америки
Речник Білого дому: «Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо». Німеччина, він каже, має «власний процес» щодо танків Leopard
Коментуючи результати зустрічі в Рамштайні в інтерв’ю «Голосу Америки», координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі сказав, що у питанні надання танків Україні «Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard».
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – наголосив Кірбі.
«Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини», – сказав він.
Він додав, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і є «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги» і союзники це «високо цінують».
«Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках», – сказав Кірбі.
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу та його колеги з Латвії – Едгарс Рінкнкевічс, і Литви – Ґабріелюс Ландсберґіс наголосили у спільній заяві, що танки потрібні Україні для того, щоб у Європі швидко відновився мир, і що Німеччина несе «особливу відповідальність у цьому питанні».
«Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава», – написали міністри у Twitter.
Учора, у п’ятницю, 20 січня на американській базі ВПС Рамштайн на восьмій зустрічі представників держав - учасниць Контактної групи з оборони України було узгоджено новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли додаткові ракети класу «земля – земля», системи ППО, артилерійські установки та бронетехніка.
Перед початком зустрічі багато спостерігачів очікували, що на ній буде ухвалено принципове рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Йшлося про постачання або безпосередньо з Німеччини, або за її згодою на реекспорт з інших країн. Однак цього рішення не було ухвалено.
З іншого боку, Німеччина також не відмовилася постачати танки Україні. Оглядачі вважають, що рішення, очевидно, готується. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard, які тих, що стоять на озброєнні бундесверу, так і тих, які ще перебувають у виробників.
Як повідомляв «Голос Америки», у рамках "Рамштайну" відбулася окрема зустріч представників країн-власників танків Leopard 2 німецького виробництва, які мають у Європі, зокрема, Туреччина, Австрія, Данія, Канада, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Іспанія.
Колишній військовий ВМС США загинув в Україні
Колишнього військовослужбовця ВМС США, який не був на службі з 2019 року, загинув цього тижня в Україні, повідомили американські чиновники в п’ятницю. Вони сказали, що він воював не в межах будь-яких офіційних повноважень США.
Деніел В. Свіфт, який був старшиною 1-го класу, був поранений у Дніпрі та помер від поранень, сказав один із чиновників, які всі говорили про кадрові питання на умовах анонімності.
Інших подробиць, у тому числі про те, чи вивезли тіло Свіфта з України, немає.
Військово-морські сили заявили, що він залишив свій пост у Сан-Дієго, Каліфорнія, у березні 2019 року. «Ми не можемо робити припущення, чому колишній моряк опинився в Україні», — заявили у ВМС.
Відомо, що щонайменше п'ять інших американців загинули, воюючи в Україні, згідно із заявами Державного департаменту та повідомленнями окремих сімей.
Свіфт став до лав Військово-морських сил США у 2005 році та був призначений до підрозділу SEAL у 2007 році. Він добровільно залишив службу в січні 2014 року, але повернувся у 2015 році, а через рік був призначений до підрозділу SEAL. Після того, як він дезертирував, Морське командування спеціальних військових дій позбавило його кваліфікації SEAL — фактично заборонило йому носити тризуб SEAL.
Свіфт також недовго працював — трохи більше трьох місяців у 2015 році — поліцейським у Медфорді, штат Орегон. Заступник начальника поліції Медфорда Тревор Арнольд у п'ятницю не мав додаткової інформації.
У 2020 році він написав книгу під назвою «Падіння людини». На його сторінці в Amazon сказано, що він став батьком у 20 років і «до тридцяти років він п’ять разів брав участь у військових підрозділах ВМС США, включаючи Ірак, Афганістан і Ємен». Додається, що у нього було четверо дітей.
Уряд США відраджує американців від того, щоб воювати за Україну, через ризик, що їх можуть захопити та взяти в заручники російські війська. Щонайменше 6000 людей звернулися до посольства України у Вашингтоні протягом перших тижнів війни, щоб отримати інформацію про те, як стати волонтерами від імені України.
Половині потенційних добровольців було швидко відмовлено через відсутність військового досвіду, судимість або іншу непридатність до служби, заявив минулого року військовий аташе України.
Невідома кількість американців приєдналася до підрозділів іноземних бійців, які підтримують Київ, у тому числі колишні військові. Інші працюють волонтерами з групами допомоги та правозахисними організаціями. Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що нині жоден військовослужбовець США не бере участі в бойових діях в Україні, хоча є деякі, які служать в посольстві в Києві, зокрема забезпечують безпеку та в офісі аташе з питань оборони.
Державний департамент відмовився конкретно говорити про смерть Свіфт, але зазначив у заяві, що може підтвердити нещодавню смерть громадянина США в Україні.
Ми підтримуємо зв'язок з його родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу», - повідомили у відомстві.
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