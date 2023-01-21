США: Країни Африки можуть заощадити $6 млрд на рік завдяки обмеженню цін на російську нафту

ДАКАР, 20 січня (Reuters). Війна Росії в Україні особливо сильно позначилась на африканцях, загострюючи продовольчу безпеку та зайвий раз гальмуючи економіку континенту, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен у столиці Сенегалу Дакарі в п’ятницю.

Єллен сказала, що припинення війни було б найкращим кроком, щоб допомогти світовій економіці, але, за підрахунками відомства, обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти введені “Групою семи”, щоб обмежити доходи Росії, може заощадити 17-ти африканським країнам 6 мільярдів доларів США щорічно.

У виступі на початку візиту до трьох країн Африки, Єллен сказала, що деякі країни з економіками, що розвиваються, заощаджують навіть більше, бо використовують обмеження цін, щоб отримати більші знижки від Росії, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.

Країни G7 та Австралія ввели обмеження ціни на нафту РФ 5 грудня, заборонивши використання західних послуг морського страхування, фінансування та інших послуг для російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Додаткове обмеження на російські нафтопродукти, такі як дизель та мазут, має набути чинності 5 лютого.

Єллен сказала, що Сполучені Штати працюють з африканськими лідерами, щоб зменшити шкоду від «незаконної та неспровокованої війни» Росії в Україні, яка разом із COVID-19 уповільнила зростання та штовхнула мільйони африканців до бідності та голоду.

Вашингтон надав близько 13 мільярдів доларів на екстрену допомогу та продовольчу допомогу минулого року, а зараз налагоджує стратегічне партнерство між США та Африкою, щоб задовольнити короткострокові харчові потреби понад 300 мільйонів африканців, сказала Єллен.

Візит Єллен - перший в низці візитів до Африки, які посадовці США планують здійснити цього року, включаючи візит президента Джо Байдена. Вашингтон прагне поглибити зв'язки з континентом і створити противагу Китаю, через кредити якого, багато країн Африки накопичили великі борги.

Виступаючи в коворкінгу, який допомагає жінкам і молодим підприємцям, Єллен різко протиставила підхід інших країн, підкресливши, що інвестиції США в Африку були мотивовані «нашим взаємовигідним, довгостроковим партнерством» з метою отримання позитивних економічних надходжень.

Єллен планує говорити про це протягом усього візиту, під час якого вона планує відвідати Замбію та Південну Африку і обговорити питання енергетики, зміни клімату та продовольчої безпеки.

Вона сказала, що африканці вимагають від своїх урядів більшої підзвітності та прозорості, назвавши це необхідною умовою для сталого економічного зростання. За її словами, пріоритет для США - «дотримання високих стандартів, таких як прозорість, ефективне управління, підзвітність і екологічна стійкість».

У деяких випадках, за її словами, Вашингтон також може обумовити інвестиції реформами, які допоможуть залучити приватні інвестиції.

“Хоча наш підхід може бути вимогливим, ми переконані, що він дає довготривалі результати. Країнам потрібно остерігатися угод, що блищать, але які можуть бути непрозорими та зрештою не приносити користі тим людям, яким вони нібито покликані допомагати в першу чергу, - сказала вона. - Це може залишити країни у боргах, забрати ресурси і зруйнувати екологію».

«ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»

Єллен, яка протягом тривалого часу критикувала темпи Китаю у вирішенні питання боргів Замбії та інших країн, сказала, що важливо забезпечити «своєчасні та комплексні» рішення, щоб дозволити африканським економікам продовжувати робити важливі державні інвестиції.

Після зустрічі з президентом Сенегалу Макі Солом вона сказала журналістам, що підняла проблему боргу під час зустрічі з віце-прем'єром Китаю Лю Хе в Цюріху, і відповідь Китаю була "безумовно конструктивною".

"Вони зазначили, що готові працювати з нами, щоб досягти прогресу в борговій ситуації, яка, як ми погоджуємося, є справжньою проблемою", - сказала вона.

Раніше Єллен зустрілася з міністром економіки, міжнародного планування та співробітництва Сенегалу Уліматою Сарр, яка, як і Єллен, також є першою жінкою, яка обіймає свою поточну посаду.

Під час зустрічі з міністром фінансів Мамаду Мустафою Ба Єллен сказала, що обидва чиновники мають «багато обговорити те, як найкраще протистояти викликам, з якими стикаються обидві наші країни, зокрема в контексті глобального фінансового обмеження та все більш невизначеної глобальної економіки".

Єллен сказала бізнес-лідерам з Американської торговельної палати, що головною темою її візиту є «величезний економічний потенціал континенту завдяки його демографічним тенденціям і підприємництву».

"США прагнуть працювати з Африкою, щоб реалізувати цю обіцянку, тому що ми знаємо, що зміцнення африканської економіки добре для світу та для Сполучених Штатів", - сказала вона.