Після вироку Ґрайнер, Росія заявила про готовність обговорити зі США обмін в'язнями

Росія та Сполучені Штати заявили в п'ятницю, що готові обговорити обмін ув'язненими, через день після того, як російський суд засудив баскетболістку Брітні Ґрайнер до дев'яти років ув'язнення за злочин, пов'язаний з наркотиками.

Справа проти Ґрайнер, дворазової золотої медалістки Олімпійських ігор і зірки Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA), набула геополітичного забарвлення.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Путін і президент США Джо Байден раніше домовилися про дипломатичний канал, який слід використовувати для обговорення можливих обмінів в’язнями.

"Ми готові обговорювати цю тему, але в рамках того каналу, про який домовилися президенти Путін і Байден", - сказав Лавров під час візиту до Камбоджі.

"Якщо американці знову вирішать вдатися до публічної дипломатії... це їхня справа, і я б навіть сказав, що це їхня проблема", - додав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою через встановлені дипломатичні канали. Він сказав, що засудження Ґрайнер підкреслило її неправомірне затримання Росією та ще більше посилило несправедливість, заподіяну їй.

Кремль раніше застерігав Сполучені Штати від використання «мегафонної дипломатії» у справі Грінера, заявивши, що це може лише зірвати зусилля щодо забезпечення потенційного обміну.

Вирок Ґрайнер, який Байден назвав «неприйнятним», може прокласти шлях до обміну ув’язненими, який включатиме 31-річного спортсмена та російського торговця зброєю, який відбуває 25-річний термін ув’язнення у Сполучених Штатах.

За словами Блінкена, Сполучені Штати вже зробили «суттєву пропозицією», щоб забезпечити звільнення американців, утримуваних у Росії, включно з Ґрайнер і колишнім морським піхотинцем Полом Уіланом.

"Серйозна пропозиція"

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі після винесення вироку Ґрайнер заявив, що Сполучені Штати зробили Росії серйозну пропозицію.

"Ми закликаємо їх прийняти це, - сказав він. - Вони повинні були прийняти це кілька тижнів тому, коли ми це зробили вперше".

Кірбі не надав додаткових деталей щодо пропозиції США.

Вашингтон запропонував обміняти російського торговця зброєю Бута на Ґрайнер та Вілана, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

Росія намагалася додати до запропонованого обміну засудженого за вбивство Вадима Красікова, який перебуває у в'язниці в Німеччині, повідомило Reuters джерело, знайоме з процесом.

У квітні Росія та Сполучені Штати влаштували обмін полоненими, обмінявши колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.

Грайнер була заарештована 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво з картриджами для вейпа з гашишною олією в її багажі.

Сполучені Штати стверджували, що її затримали неправомірно та використовували Москвою як “розмінну монету” для політичних переговорів. Російські офіційні особи відкинули претензії США, заявивши, що Ґрайнер порушила російський закон і має бути засуджена відповідно.

Грайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона зробила щиру помилку, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак.

Вона визнала себе винною, але наполягала, що не мала наміру порушувати російське законодавство.

Маріхуана заборонена в Росії як у лікувальних, так і в рекреаційних цілях.