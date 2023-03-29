Мережа секретних агентів Росії, створена до війни, може і досі діяти в Україні - звіт RUSI

Росія розгорнула широку мережу секретних агентів в Україні перед повномасштабним вторгненням. Понад те, ця мережа досі є “життєздатною” і попри тисячі арештованих зрадників забезпечує постійний потік розвідувальної інформації для російських військ. Такі дані оприлюднили розвідувальники і аналітики у новому звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Згідно з опублікованим звітом, російські спецслужби завербували в Україні широку агентурну мережу напередодні вторгнення, від чого досі продовжують отримувати вигоду, - цитує звіт видання Newsweek .

Ще рік тому, нагадує видання, у зверненні 1 квітня 2002 року президент України Володимир Зеленський обіцяв “великі проблеми за співпрацю з гауляйтерами або окупантами напряму” і тим, хто “пішов в гауляйтери”, президент порадив робити собі “прописку десь у Ростові”.

За інформацією журналістів видання Newsweek , тисячі людей, звинувачених у співпраці з російським урядом, були затримані з початку війни в Україні.

Інститут RUSI називає агентуру Москви «внутрішньою загрозою», яка “обмежила здатність України підготувати країну до війни у 2022 році”.

Згідно із аналітикою інституту, російським військам вдалося «корумпувати об’єкти» та вербувати українців – іноді навіть під сфальшованими приводами. Тобто українці можуть бути впевнені, що збирають дані для Києва, а насправді їх дії приносять у кінцевому підсумку користь Москві.

Крім того, звіт свідчить, що людей в Україні вербували агенти, які “проникли в українську політичну чи економічну еліту”. Деякі з них працювали на Росію вже упродовж десятиліть.

І хоча деякі з тих, хто працював на Кремль, були ідентифіковані, чимало з їх операцій все ще не викрито, попереджають автори звіту.

«Значна частина агентури Росії як в Україні, так і в інших країнах продовжує активно діяти», – пишуть вони.

Одним із завдань спецагентів Росії, наразі безуспішним, було спровокувати «внутрішню політичну кризу». Над цим працювали «впливові агенти в державних органах» в Україні, - йдеться у звіті.