Агенти ФБР не підтримують рішень свого керівництва?

Після звільнення Комі Конгрес США призначив спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати справу можливої змови між передвиборчою кампанією Дональда Трампа та російським урядом, з метою вплинути на вибори 2016 року.

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