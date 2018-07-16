Агенти ФБР не підтримують рішень свого керівництва?

Працівники Федерального Бюро Розслідувань США за останній рік почали менше довіряти своєму керівництву. Про це свідчить нещодавнє опитування.
Офіцери ФБР зберігають вірність "честі мундира", але не погоджуються із рішеннями керівника бюро Крістофера Рея, який прийшов на зміну звільненому Трампом Джеймсові Комі. Екс-керівник бюро мав вищі показники довіри серед підлеглих, пише CNN.
Джерело: lawfareblog.com
Опитування проводили серед працівників штаб-квартири ФБР у Вашингтоні та серед 56 відділень у США та за кордоном.
Дані засвідчили відчутне зниження показників згоди із рішеннями керівництва, поваги й довіри до них.
Президент Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР у травні 2017 року. Глава США має право звільняти очільника Федерального бюро розслідувань, однак, експерти вказують, що це могло стати на перешкоді розслідуванню Комі про втручання Москви у вибори 2016 року.
Після звільнення Комі Конгрес США призначив спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати справу можливої змови між передвиборчою кампанією Дональда Трампа та російським урядом, з метою вплинути на вибори 2016 року.
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