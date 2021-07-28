У США засудили аналітика ВПС за передачу інформації ЗМІ - він відчував провину через свою роль в ударах безпілотників в Афганістані

Колишній аналітик розвідки ВПС США Даніель Хейл був засуджений до 45 місяців тюремного ув'язнення за передачу журналісту таємної інформації про використання Сполученими Штатами Америки безпілотників для ударів в Афганістані.

Даніель Хейл заявив федеральному судді, що він відчував, що повинен був розкрити цю інформацію через усвідомлення провини за особисту участь в програмі, через яку, на його думку, відбувалися невибіркові вбивства мирних жителів в Афганістані далеко від поля бою. Суддя сказав Хейлі, що у нього були і інші можливості висловити свої побоювання, крім передачі інформації журналісту.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у своєму листі Хейл описав "свій жаль та жах з приводу побачених ним мотороших відео афганців вбитих частково через його роботу, яка допомогла їх відстежити". У листі Хейл написав, що він щодня ставить під сумнів свої дії. Як повідомляється, дані, які Хейл передав (це відбулося після того, як він залишив військову службу у бутність підрядником однієї із розвідувальних агенцій США - прим. ГА) ЗМІ, показували, що програма з використання безпілотників Вашингтоном не настільки точна щодо попередження смертей цивільних, як це стверджувалось.

Як повідомляє журналіст видання The Intercept Кен Кліппенстін, напередодні Хейл звернувся до судді зі словами: "Я тут тому, що вкрав те, що не мав права забирати - дорогоцінне людське життя. За це мені платили і дали медаль. Я не міг далі жити у світі, де люди удавали буцімто речі, які насправді відбувались, не мали місця. Будь-ласка, ваша честь, пробачте мене за те, що я вкрав документи, а не людське життя ".

На підтримку Хейла напередодні виступила американського організація Американський союз з громадянських прав (ACLU).

"Зливи до ЗМІ, які робляться в інтересах громадськості, не повинні переслідуватись за Законом про шпигунство. Крапка. Даніель Хейл допоміг громадськості дізнатись про смертоносну програму, яка не повинна була бути таємницею. Йому треба подякувати, а не засудити його за шпигунство", - відзначила організація у Twitter.

У статті використано матеріали Associated Press.

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