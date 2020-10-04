AirBnB не дозволить бронювати житло на одну ніч на Гелловін, щоб унеможливити проведення вечірок

Сервіс з пошуку житла AirBnB заборонить бронювання помешкань на одну ніч на Гелловін. Компанія іде на такий крок, аби запобігти поширенню коронавірусу серед людей, які захочуть проводити там тематичні вечірки, повідомив керівник компанії Браян Ческі.

Компанія не лише не дозволить бронювання на одну ніч 30 і 31 жовтня, а ще й скасує такі бронювання, зроблені раніше, - кошти компенсують.

В AirBnB кажуть, що таке рішення вплине не лише на тих людей, які могли планувати вечірки, але і захистить господарів, які здають свої домівки, а також громаду від поширення вірусу.

Сервіс також розширює свої технології, що не дозволять бронювання в останню хвилину від людей, які не мають багато позитивних відгуків про них від господарів, в яких вони раніше залишались. Компанія також нагадуватимуть всім, хто шукатиме житло у період з 28 жовтня по 1 листопада, що вечірки - під забороною.

Компанія має сувору політику щодо вечірок: облікові записи гостей, що проводять вечірки в орендованих помешканнях, а також господарів, які це дозволяють, видаляють.

Гелловін - одне із найулюбленіших свят американців. Родини із маленькими дітьми відзначають цей день, ходячи від дверей до дверей сусідів і збираючи цукерки, молодь проводить костюмовані вечірки, що, цього року в умовах пандемії, може обернутись поширенням коронавірусу.

Також люди прикрашають свої домівки, а місцеві ферми проводять тематичні розваги для дітей та дорослих, включаючи збирання гарбузів, лабіринти на кукурудзяних полях і кімнати страху.

Національна асоціація виробників солодощів повідомляє, що у порівнянні із минулорічним періодом, цього вересня купівля цукерок зросла на 13%.

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