США та союзників непокоїть загроза застосування Росією нестратегічної ядерної зброї 

Заступник міністра оборони США Колін Каль висловив "особливе занепокоєння" щодо загрози використання Росією нестратегічної ядерної зброї. Російська доктрина розробки та використання нестратегічної ядерної зброї, як видається, "знижує поріг і збільшує можливість застосування цієї зброї" поза тим контекстом ядерної війни, який зазвичай розглядається як сценарій для застосування ядерної зброї, заявив Каль у своєму виступі на конференції ООН із ядерного роззброєння в п'ятницю.

Російське вторгнення до України, яке погіршили відкриті ядерні погрози Росії проти інших країн, особливо тих, які відмовились від ядерної зброї, модернізація ядерних сил Росією, включаючи нестратегічну ядерну зброю а також її готовність використовувати агресивну ядерну риторику, що сягає ядерного примусу, є яскравим нагадуванням ядерного ризику в сучасних конфліктах

Він підкреслив, що вторгнення Росії до України стало нагадуванням про ядерні ризики в сучасних конфліктах.

"Російське вторгнення до України, яке погіршили відкриті ядерні погрози Росії проти інших країн, особливо тих, які відмовились від ядерної зброї, модернізація ядерних сил Росією, включаючи нестратегічну ядерну зброю а також її готовність використовувати агресивну ядерну риторику, що сягає ядерного примусу, є яскравим нагадуванням ядерного ризику в сучасних конфліктах", - додав Каль.

Каль наголосив, що використання нестратегічної ядерної зброї завжди має стратегічні чи глобальні наслідки.

Загроза застосування нестратегічної ядерної зброї Росією непокоїть на лише США, але і інші країни. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обмеження нестратегічної ядерної зброї були предметом обговорення США та Росії в сфері контролю над ядерної зброєю, заявила заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс у своєму виступі на події.

"Нестратегічна ядерна зброя є предметом діалогу з Росією, що почався минулого року, до їхнього вторгнення до України. Ми чули від європейських колег та від інших занепокоєння щодо застосування нестратегічної ядерної зброї", - додала вона.

США прагнуть продовжити строк дію та розширити предмет американсько-російської угоди із контролю над ядерною зброєю START, строк дії якого закінчується в 2026 році.

Каль назвав чотири перепони, які заважають усунути ядерну зброю в світі, повідомили в Пентагоні:

- Неспровоковане вторгнення Росії до України та безвідповідальна ядерна риторика.

- Швидке розширення, модернізація та диверсифікація ядерної зброї Китаєм та загроза в Тайванській протоці.

- Відмова Ірану відповісти на занепокоєння МАГАТЕ і повернутись до ядерної угоди.

- Можлива підготовка до наступного ядерного випробування у Північній Кореї і постійні ракетні випробування.