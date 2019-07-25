Facebook закрив акаунти вдаваних журналістів та військових, які "обговорювали" українську політику

Компанія Facebook усунула 1 800 несправжніх акаунтів та сторінок в Україні, Росії, Таїланді та Гондурасі, через їх "координовану неприродню поведінку", повідомляє Reuters.

Усунуті, в рамках даної операції, акаунти та сторінки з Росії та регіону України містили обговорення української політики, розповсюджували критику українського уряду. Це відбувалось з використанням підробних акаунтів, які вдавали із себе журналістів, або військових. Ці сторінки та акаунти було усунуто перед виборами, що відбулись в Україні минулого тижня, повідомляє видання.

"Ми не бачимо зв'язку між ними, однак, вони використовують несправжні акаунти, надаючи людям неправдиву інформацію про те що вони собою являють і що вони роблять", - заявив Голова стратегії кібербезпеки компанії Нетеніель Глейхер у брифінгу для преси.

"Ми змогли переконливо встановити, що деякі з дій в цих мережах були пов'язані з особами в Таїланді, які в свою чергу, повязані з урядовим московським журналом "Новий східний погляд", - говорить Глейхер.

Компанія усуває акаунти в рамках зусиль з подолання політичної пропаганди та екстремізму. Загалом за усунутими, в рамках даної операції, акаунтами слідкувало 274 000 осіб.

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