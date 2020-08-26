Контрольовані Ахметовим компанії у США отримали 21 мільйон позики за урядовою програмою підтримки економіки - POGO

Американська вугледобувна компанія United Coal та три дочірні компанії, що належать компанії «Метінвест», основним власником якої є Ринат Ахметов, опинились серед принаймні 27 американських підприємств з річним доходом у понад 1 млрд доларів, які отримали пільгові позики у США. Про це повідомила американська неурядова організація Project on Government Oversight (POGO) на основі заяви компанії Ахметова.

Компанії, що належать Ахметову отримали 21 мільйон доларів позики. Гроші були виділені в рамках урядової програми підтримки малого бізнесу Paycheck Protection Program, яку уряд США затвердив, щоб допомогти підприємцям втримати працівників під час економічної кризи, спричиненої пандемією. В рамках програми компанії можуть отримати кредити, які потім може бути списано, за умови, якщо вони збережуть всі свої робочі місця.

Загалом в межах Paycheck Protection Program виділили 659 млрд доларів на підтримку малого бізнесу.

Дохід United Coal за минулий рік становить понад 1,5 млрд доларів США, компанія займається видобутком та експортом вугілля зі США.

В компанії повідомили, що витратили 21 мільйон допомоги для утримання 1044 працівників, для сплати оренди та комунальних послуг. Згідно із правилами, позики для малого бізнесу у США можуть отримати і великі компанії, якщо кількість їхніх працівників не перевищує зазначеної норми. Для вугільної індустрії вона становить 1250 робітників.

Ми звернулись до представників Рината Ахметова у США, однак поки не отримали відповіді.

Крім компанії, яка належить Метінвесту, урядову допомогу через пандемію отримали також компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких Мін’юст США звинувачує в розкраданні та відмиванні грошей. Самі олігархи відкидають усі звинувачення.

Бізнес Коломойського та Боголюбова отримав 13,3 мільйона доларів урядових позик. Гроші надійшли компаніям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group та Optima 777. Про це раніше писало Радіо Свобода, з посиланням на урядові дані США.

Пакет допомоги уряду не мав обмежень через громадянство, відтак позики й дешеві кредити могли отримати й бізнеси, якими володіють іноземні власники чи компанії.

Останнім часом через громадську увагу в США до цієї програми, деякі компанії, які, хоч і відповідали критеріям для отримання кредиту, тепер їх повертають. Мережа американских ресторанів швидкого харчування Potbelly повернула урядові кредит PPP, після того, як зіткнулась із критикою. Все ж в серпні ця компанія знову отримала позику за програмою PPP, апелюючи до складнощів, з якими зіткнувся ресторанний бізнес у США.

Деякі компанії також повернули кредити з відсотками, не звертаючись до держави за списанням цих кредитів. В основному це стосувалось компаній, що так і не змогли поновити діяльність, незважаючи на кредит, або перестали відповідати критеріям програми. На середину липня компанії повернули кредитів PPP на 30 мільярдів доларів, за даними Міністерства фінансів США.

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