Страйк. Біля 50 000 працівників автоіндустрії США розпочали акцію протесту

Приблизно 49 000 працівників провідної американської компанії - автовиробника General Motors (GM) розпочали страйк у понеділок. Через акцію було закрито 33 заводи в дев'яти штатах США а також призупинено роботу 22 сховищ запчастин, поідомляють ЗМІ.

Страйк розпочався після того, як галузева профспілка "Союз робітників автогалузі" не змогла домовитись з керівництвом GM стосовно підвищення зарплат та збереження робочих місць і укласти нову угоду на чотири роки. Строк теперішньої угоди вийшов у суботу.

До працівників GM приєднались також і співробітники Ford та Fiat Chrysler. Працівники алюмінієвого заводу в Бредфорді, штат Індіана, який виготовляє частини для авто, також відключили устаткування і вийшли з цехів, пише CBS News з посиланням на повідомлення працівників автогалузі.

Профспілка та керівництво корпорації виступили з заявами, які свідчать про відсутність домовленості.

Віце-президент профспілки Террі Діттес наголосив під час прес-конференції у неділю: "Ми стоїмо за справедливі зарплати, доступну охорону здоров'я та нашу долю в прибутках".

Керівництво корпорації заявило про готовність підвищити зарплати і інвестувати у розвиток заводів, що створить 5400 робочих місць, а також продовжити надавати "провідний для країни" пакет охорони здоров'я.

Президент США Дональд Трамп закликав сторони до переговорів. "Зберіться і укладіть угоду!" – закликав він у Twitter в неділю.

Як повідомляв "Голос Америки", в США триває експертна дискусія навколо актуальності профспілкосого руху.

Традиційний рух профспілок, який був основним важелем захисту прав працівників у США раніше, зменшився і змінився, В 1954 році кожен третій американець був членом профспілки. Тепер, лише один з шістнадцяти зайнятих в приватному секторі США є членом профспілки. 48% всіх членів американських профспілок – урядові співробітники, пише New York Post.

Зі зростанням так званої гіг-економіки, коли працівник виконує роботи для декількох замовників, поставило питання про майбутнє профспілок у 21-му столітті, пише професор університету Cornell Луїс Гайман в статті для Los Angeles Times.

"Захист робочого місця пішов у минуле", - заявляє професор, але закликає не шкодувати за тими часами, бо система у США, коли робоче місце на заводі було захищене, часто означало виключення з цієї системи жінок та національних меншин. Науковець наголошує, що такі компанії, як Uber не створили гіг-економіку, а стали можливими завдяки їй. "Вибір для цих водіїв – не між водінням Uber та роботою на заводі з профспілкою. Це – між роботою на Uber та приготуванням кави латте та гамбургерів".

Основним викликом 21-го століття буде не захист робочих місць, які можуть бути автоматизованими, а напрацювання нової структури економіки, спрямованої на захист прав і задоволення потреб людини, говорить дослідник.

А от Стівен Грінхауз, автор книги з руху профспілок у США, переконаний, що профспілковий рух буде зростати.

"Профспілки виглядами мертвими, а потім неочікувано ми побачили найбільший страйк вчителів за десятиліття", - зазначає дослідник в інтерв'ю Detroit Free Press. ​Ми побачили не тільки зібрання по 10, 20, 30, 40, 50 тисяч вчителів в різних штатах, але вони мали надзвичайну підтримку дітей та батьків. І це свідчить про нову енергію і нову хвилю підтримки профспілок, якої ми не бачили вже багато, багато років".

Теперішній страйк працівників автовиробничої галузі знову привертає увагу до профспілкового руху у США.

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