Захід не повинен дозволити Росії претендувати на акваторію біля Криму, - генерал США (у відст) Годжес

Росія заявляє, що інцидент 24 листопада, коли було захоплено українські кораблі та їх команди буцімто відбувся в територіальних водах Росії, наполягаючи, що Крим є російським. Якщо цю позицію буде сприйнято Заходом – це означатиме фактичне визнання незаконної анексії. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес.

"Загалом, якщо Захід, включаючи Туреччину – союзника НАТО – дозволить Росії незаконно претендувати на Крим (якщо так звані територіальні води навколо Криму будуть вважатись російськими), тоді фактична анексія Криму Росією буде сприйнята Заходом", - стверджує Годжес.

На думку Годжеса, такий розвиток подій зашкодить зусиллям міжнародної спільноти у підтримці позиції України а також захисту міжнародного права а також створить небезпечний прецедент.

"Перше – це шкодить тому, що ми всі прагнемо робити, щоб підтримати Україну і підтримати міжнародне право та порядок, - говорить Годжес. - По-друге, можливо, навіть більш небезпечно, це створює прецедент".

Генерал США наголосив на інших регіонах світу, де гравці можуть скористатись з прецеденту ситуації навколо Азовського моря.

"Є два, чи три місця по світу, де існують вузькі проходи, такі як Ормузька протока, Південнокитайське море, та пара інших місць, де одна країна може отримати або повний контроль, або заблокувати доступ до цих внутрішніх морів, тому це прецедент", - говорить Годжес.

Туреччина уважно слідкує за подіями в Чорному морі, - наголосив Годжес, однак, вона займає обережну позицію стосовно Росії через ті виклики, які стоять перед регіоном.

"Туреччина дуже серйозно ставиться до своєї відповідальності стосовно суверенітету над Босфором та Дарданеллами, а також втілення конвенції Монтре", - наголосив Годжес.

Однак, можливість Туреччини реагувати на події обмежена складнощами, пов'язаними з ситуацією в регіоні. "У них дуже, дуже складний регіон з Іраном, Іраком, Сирією на півдні, Кавказом на сході, Балканами на заході та Росією на півночі. Керівництво Туреччини говорять, що вони воюють проти трьох різних терористичних організацій одночасно. Їх непокоїть те, що відбувається в Сирії, особливо з огляду на заяви нашого президента, що США збираються звідти вийти. Тому, перед ними справжні виклики. Я можу з повагою та розумінням ставитись до їх обережної позиції стосовно дій Росії. Також є інші речі: вони збираються купувати систему протиповітряної оборони S-400 у Росії. Тому, гадаю, це впливає на їх здатність реагувати", - наголосив генерал.

Міст, побудований через Керченську протоку зроблений так, щоб великі вантажні кораблі, які за звичайних умов надходили до та з Маріуполя та Бердянська, більше не могли це робити

Годжес також переконаний, що будуючи Керченський міст, Росія з самого початку прагнула заблокувати Азовське море.

"Міст, побудований через Керченську протоку зроблений так, щоб великі вантажні кораблі, які за звичайних умов надходили до та з Маріуполя та Бердянська, більше не могли це робити. Це не випадково і не помилка проекту. Це був навмисний крок, щоб не тільки встановити міст до України з російської території, але також і почати блокаду Азовського моря. Стратегічною метою цього – зашкодити українській економіці, через важливість цих портів і задушити Азовське море і встановити повний контроль Росії", - наголошує Годжес.

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