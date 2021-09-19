На фоні пандемії в Алабамі вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжуваностей

На фоні пандемії COVID-19 в американському штаті Алабама в 2020 році вперше в історії зафіксували більшу кількість смертей, аніж народжуваностей. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чиновників штату.

“У 2020 році наш штат у буквальному розумінні скоротився”, - сказав на прес-конференції доктор Скотт Гарріс, очільник відділу охорони здоров’я штату. За його словами, минулоріч в Алабамі померло 64714 людей і народилось 57641.

Посадовець додав, що такої динаміки в штаті не було жодного разу за всю відому історію - ні протягом Першої Світової, ні протягом Другої Світої, ані протягом пандемії грипу 1918 року.

Згідно з офіційними даними, від COVID-19 в штаті минулоріч померло 7182 людини.

Алабама - далеко не єдиний штат, де в 2020 році смертність перевищила народжуваність. Дослідження університету Нью-Гемпшира вказує на те, що такий тренд зафіксували в половині американських штатів. Для порівняння, у 2019 році смертність перевищувала народжуваність лише в 5 штатах.

За даними The New York Times, зараз в Алабамі щодня від COVID-19 помирає в середньому 60 людей - при цьому повністю вакцинованими є 41% жителів штату.

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