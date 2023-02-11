США збили невідомий об'єкт в небі поблизу Аляски

ВАШИНГТОН (AP) — Військовий винищувач США, за наказом президента США Джо Байдена, збив невідомий об’єкт, що летів біля віддаленого північного узбережжя Аляски в п’ятницю, повідомили представники Білого дому.

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Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що об’єкт було збито через те, що він летів на висоті близько 13 000 метрів і становив «обґрунтовану загрозу» безпеці цивільних польотів, а не на основі можливої інформації, що він міг вести спостереження. Відповідаючи на запитання про збиття об’єкта, Байден у п’ятницю лише сказав, що «це був успіх».

Комерційні авіалайнери та приватні літаки можуть літати на висоті 13 700 метрів.

Кірбі заявив, що об’єкт був розміром з невелику машину, значно менше за ймовірно китайську повітряну кулю-шпигуна, збиту винищувачами ВПС у суботу біля узбережжя Південної Кароліни після того, як вона пролетіла над важливими військовими об’єктами континентальної частини США.

Два випадки збиття свідчать про підвищене занепокоєння щодо програми стеження Китаю та громадський тиск на Байдена більш жорстко до цього ставитись. Тим не менш, інформації про невідомий об'єкт, збитий у п'ятницю було мало, і Білий дім розрізнив два епізоди. Офіційні особи не можуть сказати, чи містив останній об’єкт будь-яке обладнання для спостереження, звідки воно взялося та яке його призначення.

У п'ятницю Пентагон відмовився надати більш точний опис об'єкта, лише сказавши, що американські пілоти, які підлетіли, щоб спостерігати за ним, визначили, що він не є пілотованим. Офіційні особи заявили, що об’єкт був набагато меншим за повітряну кулю, збиту минулого тижня, не мав маневреності та летів на меншій висоті.

Кірбі стверджував, що Байден, ґрунтуючись на порадах Пентагону, визначив, що об’єкт викликає достатню стурбованість, насамперед через потенційний ризик для цивільних літаків.

«Ми залишатимемося пильними щодо нашого повітряного простору, — сказав Кірбі. – Президент вважає свій обов’язок щодо захисту наших інтересів національної безпеки першочерговим».

Президента проінформували про наявність об'єкта в четвер увечері після того, як два винищувачі провели спостереження.

Бриг. генерал Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, повідомив журналістам у п’ятницю, що винищувач F-22, який базувався на об’єднаній базі Елмендорф-Річардсон на Алясці, збив об’єкт за допомогою ракети «повітря-повітря» AIM-9X малої дальності, того ж типу, що використовувався, щоб усунути повітряну кулю майже тиждень тому.

Об'єкт пролетів над одним із найбезлюдніших місць у країні. У двох найближчих громадах — Дедхорс і Кактовік — проживає близько 300 осіб. Нафтове родовище Prudhoe Bay на Норт-Слоупі є найбільшим у Сполучених Штатах.

На відміну від повітряної кулі, яка могла шпигувати, і збиття якої транслювали наживо, ймовірно, мало хто бачив цей об’єкт, враховуючи морози на півночі Аляски цієї пори року.

Перед збиттям Федеральна авіаційна адміністрація обмежила польоти над територією площею приблизно 26 квадратних кілометрів у повітряному просторі США поблизу Буллен-Пойнта на Алясці, місця розташування невикористовуваної радіолокаційної станції ВПС США на море Бофорта приблизно за 130 миль (210 кілометрів) від канадського кордону, за Полярним колом.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter у п'ятницю, що він був проінформований і підтримав це рішення. "Наші військові та розвідувальні служби завжди працюватимуть разом", - сказав він.

Об'єкт упав на кригу, і чиновники вважають, що зможуть підняти уламки швидше, ніж уламки величезної повітряної кулі, збитої минулого тижня. Райдер сказав, що об’єкт рухався на північний схід, коли його збили. За його словами, кілька військових гелікоптерів США вирушили, щоб підібрати рештки.

Пізніше в п’ятницю Пентагон повідомив: «Збір відбувається в умовах льоду та снігу. Підрозділи, розташовані на Алясці під керівництвом Північного командування США, разом із Національною гвардією Аляски беруть участь у операції».

Невідомий об'єкт збито у місцевості з суворими погодними умовами та близько шести з половиною годин світлового дня в цю пору року. Денна температура в п'ятницю становила близько мінус 17 градусів за Фаренгейтом (27 градусів Цельсія).

Після того, як об’єкт було виявлено в четвер, NORAD — Командування аерокосмічної оборони Північної Америки — надіслало F-35 для спостереження за ним, сказав офіційний представник США, додавши, що військові переконались, що об’єкт не належить урядові США. Чиновник не мав права публічно говорити про делікатні питання національної безпеки та говорив на умовах анонімності.

Оскільки він був набагато меншим за ймовірну китайську повітряну кулю-шпигуна, його збиття не створювало таких проблем з безпекою, тому було прийнято рішення збити його, коли це було можливо. Це сталося над водою.

Таємниця навколо того, що саме було літаючим об'єктом, точилася до пізньої ночі п'ятниці. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень оприлюднило заяву, в якій говориться, що це "не повітряна куля Національної служби погоди".

"Вони не зависають", - сказав речник NOAA Скотт Смуллен.

Ця подія сталася майже через тиждень після того, як США збили ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона пролетіла над важливими військовими об’єктами по всій Північній Америці. Китай наполягав, що обліт був нещасним випадком за участю цивільного судна та загрожував наслідками.

Байден видав наказ, але хотів, щоб повітряну кулю збили ще раніше. Йому повідомили, що найкращий час для операції – над водою. Військові чиновники визначили, що падіння його над землею з висоти 60 000 футів створить надмірний ризик для людей на землі.

Запуск повітряної кулі був частиною великої програми спостереження, яку Китай проводив протягом «кілька років», заявив Пентагон. США заявили, що за останні роки китайські повітряні кулі пролетіли над десятками країн на п’яти континентах, і вони дізналися більше про цю програму після того, як уважно спостерігали за повітряною кулею, збитою поблизу Південної Кароліни.

Китай відповів, що залишає за собою право «вживати подальших дій», і розкритикував США за «очевидну надмірну реакцію та серйозне порушення міжнародної практики».