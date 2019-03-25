«Французький чоловік-павук» піднявся на хмарочос без страховки

Ален Робер на прізвисько «французький чоловік-павук» видерся на хмарочос у Парижі без страховки у понеділок, щоб зібрати кошти на оновлення собору Нотр-Дам.

На телевізійних знімках видно, як 56-річний чоловік використовує горизонтальні балки на вигнутому фасады штаб-квартири Engie загальною висотою 185 метрів.

Робер регулярно зупинявся, щоб нанести на руки крейду.

Він був заарештований невдовзі після завершення підйому.

Спонсори Робера виписали чек на суму 5000 євро, щоб допомогти фінансувати ремонт собору.

Роберт піднявся на більш ніж 100 споруд, включно з мостом «Золоті ворота» у Сан-Франциско та вежу у Парижі.

Паризький архієпископ намагається зібрати більше 100 мільйонів євро, щоб врятувати Нотр-Дам.

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