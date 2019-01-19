Американець, який живе з двома алігаторами, зареєстрував одного як "тварину емоційної підтримки"

65-річний Джої Хенні зі штату Пенсильванія живе з двома алігаторами. Одного з них – Воллі довжиною 1,4 метра – чоловік зареєстрував як тварину емоційної підтримки, помітивши, що він має заспокійливу дію на людей. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Хенні отримав алігатора від друга, який працює у службі порятунку алігаторів. Він сам також був долучений до цієї роботи ще до появи Воллі і завжди любив цих тварин. Воллі було 14 місяців, коли він потрапив до будинку Хенні, а зараз йому три роки, пише видання.

Воллі хоче, щоб його пестили, особливо гладили по голові. Рептилія слідує за господарем по дому і навіть лягає з ним у ліжко. Хенні також побудував для алігаторів акваріум у вітальні, наповнений 300 галонами (близько 1135 літрів) води. За словами чоловіка, алігатор ніколи і нікого не намагався вкусити, інформує The Daily Mail.

Утримання екзотичних тварин часто потрапляє до поля уваги у ЗМІ США. В окремих випадках, нехарактерні для США тварини, яких господарі випустили у дику природу, за багато років розплодились там і стали винищувати місцеву популяцію живих істот. Так, наприклад, сталося із екзотичними для США пітонами, які стали справжньою пошестю у національних парках штату Флорида.

Екзотичні рептилії та інші тварини можуть становити загрозу господарям, які не здатні вчасно розпізнати ознаки загрозливої поведінки своїх улюбленців, підготовки до нападу на власника тощо.

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