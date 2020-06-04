Усім 4 поліцейським у Міннеаполісі висунули обвинувачення у вбивстві Джорджа Флойда

У США висунули карні обвинувачення всім чотирьом службовцям поліції у Міннеаполісі, яких вважають причетними до смерті 46-річного чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

До середи обвинуваченим був лише один, Дерек Човін, який під час арешту Джорджа Флойда спирався йому на шию йому коліном.

Джордж Флойд кричав, що він не може дихати і благав про допомогу.

Інцидент був знятий на відео, в якому видно, що Човін тиснув коліном на шию затриманого упродовж майже 9 хвилин.

Флойда затримали 25 травня через підозру, що він намагався заплатити за сигарети фальшивою банкнотою.

Джорджа Флойда повезли до лікарні, де зареєстрували його смерть.

Тепер відомо, що присутнім на місці арешту трьом іншим колишнім колегам Човіна у середу також висунули обвинувачення у "сприянні і підбурюванні до убивства другого ступеня".

Другий ступінь означає, що вбивство могло бути скоєне навмисно, але не було спланованим заздалегідь.

“Я переконаний, що ці кроки сприятимуть встановленню справедливості для Флойда, його сім’ї, для нашої громади і нашого штату”, - сказав генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон і додав: “Ми працюємо разом з єдиною метою - досягти справедливості для Джорджа Флойда”.

Еллісон повідомив, що, вивчивши наявні докази і свідчення, та проконсультувавшись з іншими прокурорами, він вирішив висунути додаткові обвинувачення.

Він сказав, що масові демонстрації і протести у США, які місцями вилилися у безпорядки, не мали впливу на його рішення.

Адвокат сім’ї Флойда сказав, що оголошення про обвинувачення стало для рідних загиблого “гірко-солодким моментом”.

Дивіться також: Люди на мирному протесті у Нью-Йорку пояснюють, за що вони протестують. Відео