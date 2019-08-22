"Легені світу" палають. Пожежі в джунглях Амазонки загрожують пришвидшити глобальну зміну клімату

Цього місяця низку регіонів в джунглях басейну річки Амазонки охопили нищівні пожежі. Дощові ліси Амазонки часто називають "легенями планети", адже вони виробляють 20% кисню земної атмосфери і значно впливають на перебіг зміни клімату.

Пожежі пов'язують з новою політикою президента Бразилії Жаїра Болсонаро, який оголосив, що відкриє штати Амазонії для господарської діяльності, зокрема заготівлі деревини та фермерства.

Цього року Національний інститут космічних досліджень Бразилії зареєстрував 72 843 пожежі в Бразилії – на 80% більше, ніж за відповідний період минулого року. Більшість цих пожеж зареєстровано в басейні річки Амазонка, повідомляють ЗМІ.

Світова метеорологічна організація представила карти пожежі в Амазонії а також в Сибіру цього року.

Після скандалу навколо зміни політики уряду з захисту Амазонії, Норвегія та Німеччина припинила внески до Фонду бразильської Амазонії, який підтримує неурядові екологічні організації та урядові установи в стримуванні вирубки Амазонських джунглів.

Президент Бразилії Болсонаро заявив, що пожежі спричинили неурядові екологічні організації, щоб створити негативне враження про уряд. Він, однак, не навів свідчень на підкріплення звинувачень проти екологів.

Дим від пожеж в середу досяг бразильського міста Сан-Паулу, розташоване більш ніж за 3 000 кілометрів. Небо почорнішало, бо дим затулив Сонце.

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