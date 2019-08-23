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Світ

"Міжнародна криза". Велика сімка працює над відповіддю на пожежу в Амазонії

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Пожежі, які руйнують дощовий ліс у Амазонії це більше ніж трагедія, вони становлять міжнародну кризу
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Уряд Франції заявив, що Велика сімка працює над "конкретними" відповідями на пожежу в Амазонії. Про це повідомляє інформаційна агенція AFP.

Раніше президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили, що ситуація в Амазонії має увійти до порядку денного саміту Великої сімки, який проходить у Франції.

"Наша домівка палає. У буквальному сенсі. Амазонський дощовий ліс - легені, які виробляють 20% всього кисню на планеті - охоплений вогнем. Це міжнародна криза. Членим саміту G7, давайте обговоримо цю надзвичайну ситуацію протягом двох днів!", - твітував президент Франції Макрон днями.

Міжнародною кризою назвав ситуацію в Амазонії прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п'ятницю.

"Пожежі, які руйнують дощовий ліс у Амазонії - це більше ніж трагедія, вони становлять міжнародну кризу. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу, щоб встановити контроль над пожежами та допомогти захистити одне із найбільших природних див Землі", - твітує Джонсон.

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