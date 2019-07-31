Демократи у Сенаті звинуватили голову посольства США у Канаді у прогулах, некомпетентності й конфлікті інтересів

Демократи у Сенатському комітеті із закордонних питань оприлюднили свій висновок щодо номінації амбасадорки Келлі Крафт на посаду представниці США в ООН. Комітет закликає сенаторів відкинути її висунення на "одну з найважливіших дипломатичний ролей" через недостатність компетенції, ймовірний конфлікт інтересів і прогули.

Звіт оснований на свідченнях Крафт у Сенаті, її перельотах і подорожах, календарі та інших офіційних документах. Він виокремлює невідповідність Крафт ймовірній ролі за кількома пунктами.

1. Непрофесійність

На відміну від інших представників США в ООН, які були колишніми сенаторами й губернаторами, дипломатами, суддями й науковцями, Крафт, до призначення головою дипмісії у Канаді, керувала маленькою маркетинговою консультаційною компанією. Під час слухання в Сенаті вона продемонструвала недостатні знання ключових міжнарожних питань, а відсутність дипломатичного досвіду не дозволить їй відстоювати інтереси США проти Росії, Китаю та інших країн, що хочуть підірвати демократію у світі.

2. Прогули

Як посол США в Оттаві, Крафт була відсутня у Канаді 42% часу своєї каденції. Зокрема, сім місяців вона провела у своїх будинках у Кентукі та Оклахомі. Також вона подорожувала за кордоном без узгодження із Державним департаментом.

3. Конфлікт інтересів

Під час офіційних зустрічей між американським і канадським енергетичним сектором Крафт запрошувала свого чоловіка - Джо Крафта, який має другу за розміром вугільну компанію у східній частині США. Вона відмовилась робити необхідні кроки для уникнення конфлікту інтересів, адже заявила, що "не знає" про бізнес-інтереси свого чоловіка. Вона також не вірить у глобальне потепління, спричинене використанням викопних джерел енергії.

Республіканці у Сенаті сподіваються на швидке затвердження Крафт на посаді.

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