“Для нас принципово проводити цей фестиваль на Донеччині” – Вікторія Амеліна про НЛФ в її останньому коментарі Голосу Америки 

Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком, повідомляє Pen Ukraine. Текст розповідає про українських жінок, які документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни.

Прощання

4 липня відбудеться прощання з Вікторією Амеліною в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. 5 липня прощання проведуть у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Цього ж дня у Львові українську письменницю Вікторію Амеліну поховають на Личаківському цвинтарі.