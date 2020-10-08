США заарештували 92 іранських вебсайти через нелегальну "пропаганду і дезінформацію"

США заарештували 92 домени, які використовував іранський Корпус вартових ісламської революції для поширення дезінформації і пропаганди під виглядом новин, - про це у середу повідомило Міністерство юстиції США.

За повідомлення Мінюсту, чотири з цих доменів виглядали як справді новинні видання, втім були підконтрольними Ірану і свій контент спрямовували на те, щоб вплинути на внутрішню та зовнішню політику США.

Решта вебсайтів, також замасковані під новинні агенції, поширювали проіранську дезінформацію і були націлені на аудиторію Західної Європи, Близького Сходу та Південносхідної Азії, - повідомило міністерство юстиції США.

Відомство оприлюднило назви веб-сторінок , які працювали на американську аудиторію, це “newsstand7.com,” “usjournal.net,” “usjournal.us” and “twtoday.net.”

Віднині користувачі, які захочуть відвідати ці ресурси, отримуватимуть повідомлення, що “домен заарештований ФБР”.

У заяві Мінюсту йдеться, що ці вебсайти не мали відповідної реєстрації і не повідомляли чітко громадськість, що контент публікується від імені іранського Корпусу вартових ісламської революції. Це є порушенням Закону про реєстрацію іноземних агентів у США.

“Ми будемо продовжувати використовувати всі наші інструменти, щоб зупинити зловмисні дії уряду Ірану проти американських компаній та соціальних медіа, щоб таємно поширювати пропаганду, приховано впливати на американську громадськість і сіяти розбрат”, - повідомив помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Демерс.

Напередодні, низка розвідувальних агенцій США попередила громадськість про спроби іноземних урядів вплинути на цьогорічні президентські вибори.

Минулого тижня компанія Твітер заявила, що видалила близько 130 екаунтів, пов'язаних з Іраном, які намагалися вплинути на громадську дискусію у США під час перших президентських дебатів. Компанія тоді заявила, що при видаленні сторінок користувалась розвідувальними даними ФБР.

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