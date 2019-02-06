Попри вибори, західний бізнес готовий інвестувати в Україну

Попри непередбачуваність виборів, західні бізнеси в Україні налаштовані оптимістично і готові нарощувати інвестиції. Про це заявив президент Американської торговельної палати в Україні під час щорічного прийняття для компаній – членів Палати.

Компанії вірять в Україну і готові в неї інвестувати

Енді Гундер послався на опитування, яке проводить Американська торговельна палата. За даними дослідження, 74% компаній – членів Палати побачили зростання свого бізнесу в Україні минулого року. Три чверті прогнозують подальше зростання у нинішньому 2019 році. «Це добрий знак. Компанії вірять в Україну і готові в неї інвестувати», – зазначив Гундер.

За його словами, за час, що минув після Революції гідності, Україна змінилася на краще. Він наголосив: «Я бачу історії успіху і зростання».

Серед досягнень цих років, які покращили бізнес-клімат, керівник Американської торгової палати назвав підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом, відновлення співпраці з МВФ, очищення банківської системи, запуск електронного реєстру відшкодування ПДВ, створення єдиної системи електронних державних закупівель ProZorro, заснування посади бізнес-омбудсмена, успішний запуск 3G і 4G, закон «Про валюту».

Він згадав також недавній успіх: два тижні тому на економічному форумі в Давосі інвестиційна компанія Horizon Capital оголосила про створення нового інвестиційного фонду в $200 млн для інвестицій в Україну.

Інтерес іноземних інвесторів до України поступово повертається

«Інтерес іноземних інвесторів до України поступово повертається», – зазначив Енді Гундер.

Він додав: «Ми налаштовані оптимістично. Бізнес оцінює, що після цьогорічних подвійних виборів президент, парламент та уряд матимуть 5 безперервних років, аби забезпечити подальше реформування та економічне зростання».

На щорічне прийняття для компаній – членів Американської торговельної палати завітав президент України. Виступаючи з промовою, Петро Порошенко наголосив на зростанні партнерства українських та західних бізнесів і навів статистику. Сьогодні частка Євросоюзу в українському експорті досягла 42,6%. Натомість частка Росії становить 7,6%. За 2018 рік Україна продала товарів до країн Євросоюзу більше, ніж будь-коли за всю історію незалежності. Україна стала п’ятим за обсягом експортером агропродукції в країни Євросоюзу.

У 2018-му експорт українських товарів до США зріс на понад 25%

Що ж до Сполучених Штатів Америки, то у 2018-у експорт українських товарів до США зріс на понад 25%, а за 5 років – подвоївся. Імпорт збільшився з 1,9 мільярда доларів до 2,9 мільярда доларів. «За цими цифрами стоять конкретні амбітні проекти. Реалізовані, у тому числі, з допомогою Американської торгової палати», - зазначив Порошенко. Як він нагадав, саме на засіданні Палати анонсували проект вугілля з Пенсильванії, яке вперше прийшло в Україну, забезпечивши енергетичну незалежність. Саме на засіданні Палати презентували мільярдний контракт з General Electric, чиї тепловози зараз надходять в Україну.

«Без вас усе це було б неможливим», - сказав президент Порошенко, звертаючись до представників західної бізнес-спільноти.

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