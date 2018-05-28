Американські військові вшанували День Пам’яті в Україні

Спільна міжнародна тренувальна група, що перебуває в Яворові, Україна, і в якій беруть участь представники 27-мої піхотної бригади штату Нью-Йорк Національної гвардії США, провели церемонію присвячену вшануванню Дня Пам’яті.

В цей день в США вшановують тих, хто віддав своє життя перебуваючи на військовій службі.

Під час церемонії військові 27-мої піхотної бригади Національної Гвардії США вшанували пам’ять Джозефа Джона Нелка, який помер від природних причин в грудні 2017 року у Львові. Нелк був зарахований до складу Національної гвардії США в 2015 році після відповідної підготовки. На початку 2016 року він закінчив індивідуальне навчання і був призначений розвідником. Військовий був нагороджений медалями.

«Висловлюючи вдячність, не можна забувати, що найвища оцінка – це не промовляти слова, а жити відповідно до цих настанов», - військові навели слова президента США Джона Кеннеді у відео присвяченому церемонії.

Зараз більше 220 військових Національної гвардії Нью-Йорку призначено до спільного навчального центру в Яворові, Україна, де вони допомагають українським Збройним Силам просунутись на шляху до дотримання стандартів НАТО.

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