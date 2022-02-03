США та Європа реагують на інформацію про можливі плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну

У Міністерстві оборони США з посиланням на дані розвідки повідомили, що російський уряд працює над планом сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу у четвер.

Cеред варіантів, як вважають у Пентагоні, російський уряд може підготувати фейкове відео із начебто атакою українських військових або розвідувальних сил на російській суверенній території чи проти російськомовного населення.

“Ми вважаємо, що частиною цієї фальшивої атаки може стати шокуюче пропагандистське відео, яке створить Росія. На цьому відео можуть бути тіла убитих та актори, які зображають скорботу. Також на ньому можуть бути кадри зруйнованої місцевості та воєнна техніка, отримана Україною від західних партнерів. Це навіть може бути обладнання, яке виглядає як Західне, що було надіслане для українців, в Україну”, - зазначив Джон Кірбі, речник Міністерства оборони США.

Заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер у розмові з журналістами сказав, що Сполучені Штати не знають напевне, чи Росія діятиме в такий спосіб, "але ми знаємо, що такий варіант розглядається".

Речник Державного департаменту США також заявив, що Сполучені Штати оприлюднюють ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відрадити Москву від реалізації "небезпечної кампанії".

Американські посадовці не надали доказів про підготовку Росією цього пропагандистського відео, пославшись на необхідність зберегти таємницю походження розвідданих.

Реакція Європи

"Шокуючим доказом агресії" назвала інформацію про те, що Росія планує сфабрикувати атаку, аби виправдати військові дії проти України, міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

“Це чіткий та шокуючий доказ російської неспровокованої агресії та прихованої активності для дестабілізації України, - відреагувала дипломатка у Твітері

“Цей агресивний намір стосовно суверенної демократичної країни є абсолютно неприйнятним і ми максимально жорстко його засуджуємо”, - додала дипломатка. Глава британського МЗС Ліз Трасс вкотре закликала Росію до деескалації напруги.

Про “загрозливу поведінку Росії” говорила у четвер і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

“Ми обговорили російську загрозливу поведінку проти України, енергетичну безпеку у Європі та головування Франції у Раді Європи у 2022”, - зазначила вона у Твітері.

Водночас постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов у четвер заперечив повідомлення США про те, що Кремль готує фейкові відео, які б стали приводом для вторгнення в Україну. “Росія ніколи не займається такими речами”, - сказав він у коментарі CNN.

Інформація про накопичення російських військ на кордоні з Україною почала з'являтися з осені минулого року.

Країни Заходу вважають, що Росія готує нове військове вторгнення і посилили дипломатичну діяльність та військову допомогу Україні.

Кремль заперечує інформацію про можливе вторгнення і вимагає від США і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, не розширювати Альянс на схід та гарантувати, що Україна не стане членом НАТО.