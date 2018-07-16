Американського журналіста виштовхали з прес-конференції Трампа з Путіним

​Репортер Сем Хусейні тримав у руках табличку з надписом «Угода про заборону ядерної зброї». Російські спецслужби назвали цю табличку «шкідливим предметом».

Вірогідно, журналіст табличкою намагався привернути увагу Трампа та Путіна до його питання.

​Нагадаємо, що напередодні зустрічі в Гельсінкі з російським президентом Дональд Трамп звинуватив США в «дурості і тупості» за стан відносин із Москвою. Російський МЗС з цим погодився.

«Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими ніж зараз через роки американської дурості і тупості, а тепер ще й через сфабриковане полювання на відьом» - заявив президент США у Twitter. Російський МЗС у відповідь на це написав «ми погоджуємось», продемонструвавши, що позвиція Трампа співпадає з думкою Кремля.

Трамп обіцяв підіймати питання російського втручання в президентські вибори США в 2016 році. Втім, вже під час зустрічі Трамп виклав перелік тем для обговорення, які не включали питання російського втручання в американські президентські вибори 2016 року.

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