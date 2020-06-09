У частині штатів США могли невірно рахувати хворих, померлих від коронавірусу - ЗМІ

Поки показники захворюваності на коронавірус в епіцентрах поширення, зокрема, у Нью-Йорку, знижуються, у низці американських штатів фіксують стрімке зростання інфікування. За останні 7 днів 14 штатів, включно з Арізоною, Північною Кароліною, а також Пуерто-Ріко зафіксували рекордно високі показники фіксування нових випадків, повідомляє The Washington Post.

Загалом у 26 штатах цей показник зростає або зберігається на високому рівні. Зокрема, експерти особливо занепокоєні зростанням захворюваності у Каліфорнії, Флориді й Техасі, пише The Guardian.

Справжня кількість смертельних випадків через коронавірус може бути на 109 тисяч більшою

При цьому, 28 штатів могли неправильно фіксувати кількість нових випадків хвороби, не дотримуючись вимог Центру із контролю та запобігання хвороб США (CDC), йдеться у матеріалі CNN.

Ці штати не повідомляли про "можливі випадки COVID-19", включно з тими, які мали ознаки інфікування, але не були підтверджені лабораторними аналізами, а також випадки смерті, у яких коронавірус став причиною смерті, або був включений до переліку причин смерті, але це не було підтверджено у лабораторії.

Через це справжня кількість інфікованих, за правилами CDC, може бути вищою. Правильний підрахунок поширюваності та смертності дозволяє місцевій владі ухвалювати рішення щодо послаблення заходів карантину, додає CNN.

Афроамериканці складають 13% населення США і 24% від усіх випадків смертності від коронавірусу

"Бізнеси відкриваються. Протести тривають в усій країні. Але коронавірус не закінчився", - пише видання The Atlantic. У статті йдеться, що протести за расову справедливість, під час яких люди не можуть дотримуватись соціального дистанціювання, лише несуть більші загрози у питанні пандемії. Як заявляв головний іммунолог США Ентоні Фаучі, масові демонстрації - ідеальні умови для поширення хвороби.

The Atlantic відзначає, що зростання темпів інфікування зафіксували іще до масових протестів по всій країні, тож незабаром можна очікувати іще вищих цифр.

Крім того, видання вказує на значну расову нерівність у ситуації з пандемією: афроамериканці складають 13% населення США і 24% від усіх випадків смертності від коронавірусу.

За даними університету Джонса Гопкінса, у США налічують майже 2 мільйони випадків інфікування COVID-19, 111 тисяч людей померли. 7 червня за дому виявили майже 18 тисяч нових випадків, у попередні дві дні - по майже 30 тисяч, повідомляє CDC.

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