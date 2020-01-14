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Економіка

Експорт нафти та нафтопродуктів зі США буде перевищувати імпорт - уряд Сполучених Штатів

Фото 2013-го року. Бурова вишка у Техасі

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Експорт нафти та нафтопродуктів зі США у 2020-му році перевищить імпорт на 0.8 мільйона барелів, а до 2021 - на 1.4 мільйона барелів - про це повідомляє Управління по інформації у царині енергетики США.

Сайт управління відзначає, що імпорт сирої нафти та нафтопродуктів у США впав з 2.3 мільйона барелів у 2018 до 0.5 мільйони барелів у 2019-му році. При цьому, за оцінкою уряду США, починаючи з вересня, Штати експортують більше нафти та нафтопродуктів, ніж імпортують.

Під час нещодавньої промови, присвяченій ситуації з Іраном, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати домоглися повної енергетичної незалежності.

"Тепер ми є провідним виробником нафти та природного газу у світі. Ми незалежні, і нам не потрібна нафта з Близького Сходу", - відзначив Трамп у промові.

У відповідь на заяву президента США деякі аналітики зауважили, що країна все одно відчула би на собі негативні наслідки припинення постачання нафти з Близького Сходу.

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