Глава Космічних сил США звинуватив Росію у стеженні за американським супутником-шпигуном

Глава Космічних сил США підтвердив повідомлення, що два російські супутники підійшли на дуже близьку відстань до американського супутника-шпигуна.

Генерал Джон Реймонд заявив, що іноземні супутники демонструють «незвичну поведінку, яка викликає тривогу».

«У листопаді минулого року російський уряд запустив супутник, який пізніше випустив другий супутник. Ці супутники активно маневрували поблизу американського урядового супутника ... Російський уряд називає їх "супутниками-інспекторами"», - заявив генерал Реймонд телекомпанії CNBC.

Незвичайну ситуацію відзначили у січні любителі, які відстежують рух космічних супутників. Вони вказали, що російський супутник «Космос-2542» повільно рухався до тієї ж області на орбіті, де працює американський супутник USA-245, що належить Національному управлінню військово-космічної розвідки.

Управління входить до структури міністерства оборони і є одним з п'яти основних розвідувальних відомств США.

Спочатку «Космос-2542» не перебував поруч з USA-245, але за два тижні після запуску російський супутник розділився на два об'єкти. До середини січня «Космос-2542» і «Космос-2543» наблизилися до USA-245. Російські космічні апарати підійшли до американського на відстань у 300 кілометрів, так що їх чітко спостерігав USA-245.

Крім того, російські апарати могли оглянути американський супутник з різних сторін завдяки характеру їх орбіт. Це викликало припущення у людей, що стежать за супутниками, що «Космос-2542» і «Космос-2543» насправді інспектували USA-245.

Генерал Реймонд, нещодавно призначений главою Космічних сил, порівняв недавню активність з випробуваннями російських супутників в 2017 році. Ці супутники «виявляли ознаки зброї», заявив Реймонд, оскільки один з них запустив «у космос високошвидкісної снаряд».

Він піддав Росію критиці за розробку технологій, які могли б зашкодити американським системам в космосі, заявивши, що недавні маневри можуть «створити небезпечну ситуацію в космосі».

«Ця недавня активність викликає у США занепокоєання, і США вважають, що вона не є ознакою поведінки відповідальної космічної держави», - сказав Реймонд.

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